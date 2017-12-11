Пользователи нашли причину "тормозов" на старых моделях iPhone

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Apple занижает производительность старых моделей iPhone из-за износа батареи. Такую гипотезу выдвинул один из пользователей портала Reddit, ветка с ее обсуждением вышла в самые популярные темы портала.

Пользователь под ником TechFire отметил, что скорость работы его iPhone 6s упала после того, как износ аккумулятора телефона достиг 20 процентов. Он предположил, что система искусственно занижает максимальную тактовую частоту процессора.

Заменив аккумулятор, пользователь проверил продуктивность смартфона в синтетическом тесте GeekBench. Оказалось, что после замены смартфон заработал почти в два раза быстрее: показатели составили 2526 и 4456 баллов в одноядерном и многоядерном тестировании.

В комментариях к посту многие участники обсуждения подтвердили, что их гаджеты со старыми батареями работают медленнее, чем раньше. В то же время выяснилось, что, скорее всего, такой проблемы не существует для устройств, начиная с iPhone 7 и старше, поскольку на процессорах А10 и А11 установлены ядра с "низким энергопотреблением".