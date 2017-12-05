В России появился единый оператор высокоточной навигации

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Высокоточная сеть, которая позволит довести точность спутниковой навигации до нескольких сантиметров, получила единого оператора – "Национальную сеть высокоточного позиционирования" (НСВП), сообщили журналистам во вторник в пресс-службе холдинга "Российские космические системы" (РКС).

Ранее руководитель многофункционального навигационно-информационного центра РКС Владимир Кошманов сообщал журналистам, что предоставление коммерческих услуг новой сети планируется начать в четвертом квартале 2017 года.

"Холдинг РКС создал компанию-оператора сервисов на основе высокоточного спутникового позиционирования ООО "Национальная сеть высокоточного позиционирования (НСВП)". Новая структура войдет в состав холдинга и будет способствовать распространению услуг высокоточной навигации на основе системы ГЛОНАСС", — говорится в сообщении РКС.

Как утверждают разработчики, НСВП позволит многократно увеличить точность спутниковой навигации для предоставления геодезических, кадастровых и картографических услуг и довести её до нескольких сантиметров. Этого удается достичь за счет объединения большого количества корректирующих станций (в планах – до 800). Сегодня в НСВП задействовано уже 240 таких станций.