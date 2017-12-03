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Технологии

Революция роботов и подушка от храпа: картинки с выставки в Токио

14:0503.12.2017
(обновлено: 14:46 03.12.2017)
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© РИА Новости / Галина БутоваПерейти в фотобанкПосетительница фотографируется с роботом FASHION Junko Koshino на международной выставке роботов IREX в Токио. 2 декабря 2017Посетительница фотографируется с роботом FASHION Junko Koshino на международной выставке роботов IREX в Токио. 2 декабря 2017
© РИА Новости / Галина Бутова
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ТОКИО, 3 дек — РИА Новости, Ксения Нака. "Революция роботов началась – вперед, к обществу добра" — так звучит тема выставки роботов iREX в Токио, которая проходит в японской столице уже в 22-й раз.

И действительно, во времена первой выставки в 1974 году роботы были экзотикой, техникой из фантастических фильмов, сфера их применения строго ограничивалась в лучшем случае промышленным использованием. С тех пор многое изменилось.

Еще несколько лет назад так называемые "обслуживающие роботы" непроизводственного применения впервые были выделены на выставке в отдельную отрасль. В этом году про многие экспонаты сложно сказать, к какой сфере они относятся.

Если с роботами, занятыми на производстве все достаточно ясно, то к какой отрасли отнести тех из них, кто берет на себя часть нагрузки и работает вместе с человеком, или тех, кто вместо человека проводит презентацию, или тех, кто служит для развлечения или помогает людям с ограниченными возможностями или пожилым? А к чему отнести подушку от храпа или подушку с кошачьим хвостом, главная функция которой – вилять им, если ее погладят?

"Вкалывают роботы…"

Роботы во время исполнения танца на пилоне. Ганновер, Германия
© AFP 2017 / John Macdougall
Цифросексуальность: виртуальные утехи и их тяжелые последствия
Значительная часть выставки – более 75% площади – посвящена роботам с узкой производственной специализацией: работа на заводах, строительных площадках. Чем совершеннее роботы этой категории, тем меньше они требуют участия человека в процессе труда и тем меньше они на него похожи внешне. Это машины, способные заменить человека на участках, где труд отличается однообразным повторением определенного набора действий, и тем самым освободить сотрудника для более творческих занятий.

Среди них есть и те, кто готов заменить человека и выполнить его работу более качественно и методично. Так, робот-подводный катер компании Aero Asahi с встроенным эхолотом прекрасно справится с задачей по измерению и сбору данных о состоянии речного дна – муниципалитеты в Японии обязаны выполнять эту работу раз в год, и она каждый раз оттягивает на себя значительные человеческие ресурсы. В условиях стареющего общества, когда слой работоспособного населения с каждым годом сокращается, такие роботы помогут решить проблему нехватки рабочих рук.

© РИА Новости / Галина БутоваПерейти в фотобанкДевушка на международной выставке роботов IREX в Токио. 2 декабря 2017
© РИА Новости / Галина Бутова
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Девушка на международной выставке роботов IREX в Токио. 2 декабря 2017

В сельском хозяйстве, где эта проблема уже стоит крайне остро из-за отсутствия молодежи и естественного сокращения населения в деревне, роботы смогут взять на себя часть работы. Так, они уже умеют без участия человека собирать урожай помидоров и клубники, отбирая по цвету и весу только самые спелые плоды. Причем у разработки, предложенной Университетом Уцуномия для сбора клубники, "пальцы" чувствительнее и нежнее, чем у человека. Они, почти не касаясь, снимают ягоду с ветки, что заметно удлиняет срок ее хранения: робот не наносит тех микроповреждений и невидимых глазу вмятин, которые оставляют слишком грубые руки человека.

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Стальные гладиаторы: роботы из России и Англии сразились в Петербурге

Сота и его компания

Гендиректор 766 УПТК Дмитрий Остапчук. Архивное фото
© Фото предоставлено ОАО "766 УПТК"
Дмитрий Остапчук: через 30 лет робот не оставит человеку места на поле боя
"Познакомьтесь, это Сота-кун (так в Японии обращаются к мальчикам – ред.). Это разработка компании Vstone, его основа – робот, который с помощью микрофона может поддерживать диалог и общаться с человеком, с помощью микрофона – запомнить лицо и "узнать" его. У него есть также функция презентации. Он совместим с программой Power Point компании Microsoft и он может вместо человека вести презентацию", — сказал РИА Новости представитель отдела технологий и производства компании Vstone Рюдзо Баба.

Сота и его собратья подключены к интернету, они могут поддержать беседу, а могут сообщить последние новости или прогноз погоды. Сота уже поступил в продажу.

Роботы–костюмы, облегчающие человеку физический труд, стали одной из главных тем выставки. Это и костюм для лесной промышленности компании Atoun, который помогает нести груз и забираться на гору, или другой костюм этой же фирмы, который уже используется на складах и при погрузке товаров – он заметно снижает нагрузку на поясницу при подъеме тяжестей.

© РИА Новости / Галина БутоваПерейти в фотобанкПосетитель тестирует робота Kubota WIN-1, помогающего поднимать тяжести весом до 20 кг, на международной выставке роботов IREX в Токио. 2 дкабря 2017
© РИА Новости / Галина Бутова
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Посетитель тестирует робота Kubota WIN-1, помогающего поднимать тяжести весом до 20 кг, на международной выставке роботов IREX в Токио. 2 дкабря 2017

Компания разрабатывает и помощника для офисных работников — умное кресло. Его подлокотники работают как запасные руки человека. Человек печатает на компьютере, а кресло узнает, что он голоден, и кормит его рисовыми колобками.

"Это та же концепция, что и у костюма-помощника. Рука-подлокотник подносит человеку рисовый колобок. То есть достаточно подумать, и кресло сделает это для человека. Мы хотим разработать приборы, которые смогли бы реализовать гармонию механизма и человека. То есть это кресло как будто дает человеку еще две дополнительные руки. Вы работаете за компьютером и захотели есть, и тут сзади протягиваются две руки, которые принесли вам то, что вы хотите, и положили прямо в рот. Разве у вас не бывало такого, что вдруг за работой страшно хочется чипсов?" — сказала РИА Новости представитель компании Кэйко Фукуи.

Рождение искусственного интеллекта
© Depositphotos / AlienCat
"Человечество станет ненужным": завтра, которое не наступит
Но самым популярным стал стенд автоконцерна Toyota. Для того, чтобы увидеть презентацию робота T-HR3 и его оператора-манипулятора из первых рядов, нужно было занять место за час-полтора до начала. Робот выглядит так, как и положено роботу из научно-фантастических фильмов. Им управляет человек в костюме, очень напоминающем самого робота.

Костюм превращает человека и робота в единый организм: человек видит окружающий мир глазами робота, а робот воспринимает команды человека, подчиняясь его движениям, точнее повторяя их. Это уже третье поколение роботов, произведенных автоконцерном. В отличие от своих предшественников, успешно освоивших музыкальные инструменты, он не просто умная эффектная игрушка.

© РИА Новости / Галина БутоваПерейти в фотобанкРобот T-HR3 от компании Toyota на международной выставке роботов IREX в Токио. 2 декабря 2017
© РИА Новости / Галина Бутова
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Робот T-HR3 от компании Toyota на международной выставке роботов IREX в Токио. 2 декабря 2017

Новое детище Toyota, благодаря точности дистанционного управления, может работать вместо человека в трудных или опасных для жизни условиях. Сферы применения робота многообразны – он может быть и строителем, и сиделкой, и домработницей.

Дом будущего: цифровые решения от российского Fablab
© РИА Новости / М. БлиновДом будущего можно построить с помощью фанерных конструкций, которые используются как временный каркас, заменяемый в дальнейшем на более прочные материалы. Гибкость дерева позволяет конструировать здания практически любой формы.

На фото: часть фанерной конструкции для возведения каменного свода сложной формы.Фанерная конструкция
© РИА Новости / М. Блинов
Дом будущего можно построить с помощью фанерных конструкций, которые используются как временный каркас, заменяемый в дальнейшем на более прочные материалы. Гибкость дерева позволяет конструировать здания практически любой формы.

На фото: часть фанерной конструкции для возведения каменного свода сложной формы.
© РИА Новости / М. БлиновИнтерьер для дома будущего легко напечатать на 3D-принтере. Дизайнеры успешно пользуются 3D-печатью при создании элементов декора и интерьера, например, настольных ламп, ночных светильников, бра, торшеров и люстр.Светильники
© РИА Новости / М. Блинов
Интерьер для дома будущего легко напечатать на 3D-принтере. Дизайнеры успешно пользуются 3D-печатью при создании элементов декора и интерьера, например, настольных ламп, ночных светильников, бра, торшеров и люстр.
© Фото : © НИТУ "МИСиС"Игра света, текстуры и формы в таких «напечатанных» светильниках позволяет создать уютную домашнюю атмосферу.

На фото: светильник «Рыба-кит», работа студента магистратуры НИТУ «МИСиС» Михаила Шумихина.Светильник Рыба-кит
© Фото : © НИТУ "МИСиС"
Игра света, текстуры и формы в таких «напечатанных» светильниках позволяет создать уютную домашнюю атмосферу.

На фото: светильник «Рыба-кит», работа студента магистратуры НИТУ «МИСиС» Михаила Шумихина.
© Фото : © НИТУ "МИСиС"3D-печать дает практически неограниченные возможности создания объектов интерьера различной формы, текстуры, объёма и размера.

На фото: вазы, напечатанные на 3D-принтере.Вазы
© Фото : © НИТУ "МИСиС"
3D-печать дает практически неограниченные возможности создания объектов интерьера различной формы, текстуры, объёма и размера.

На фото: вазы, напечатанные на 3D-принтере.
© РИА Новости / М. БлиновЦифровые технологии позволяют производить практически любую мебель. Мебель собственной разработки и производства зачастую удобнее, функциональнее, прочнее и дешевле продукции массового производства. Решения могут тиражироваться в любом центре, обладающем необходимым оборудованием, и использоваться в любом доме.Табурет
© РИА Новости / М. Блинов
Цифровые технологии позволяют производить практически любую мебель. Мебель собственной разработки и производства зачастую удобнее, функциональнее, прочнее и дешевле продукции массового производства. Решения могут тиражироваться в любом центре, обладающем необходимым оборудованием, и использоваться в любом доме.
© РИА Новости / М. БлиновВ доме будущего даже игрушки умные. Конструктор на магнитах предназначен для детей от пяти лет. Разноцветные пластиковые детали, отталкивающиеся или, наоборот, притягивающиеся друг к другу, не только забавная игрушка, но и работающее «учебное пособие». Напечатать таких конструкторов можно сколько угодно.

На фото: детский конструктор; автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.Детский конструктор
© РИА Новости / М. Блинов
В доме будущего даже игрушки умные. Конструктор на магнитах предназначен для детей от пяти лет. Разноцветные пластиковые детали, отталкивающиеся или, наоборот, притягивающиеся друг к другу, не только забавная игрушка, но и работающее «учебное пособие». Напечатать таких конструкторов можно сколько угодно.

На фото: детский конструктор; автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.
© РИА Новости / М. БлиновЦифровые технологии помогают познавать мир не только детям. Проект «Книга загадок» представляет собой набор пластиковых табличек с объемным изображением различных объектов и загадками, нанесенными под изображениями шрифтом Брайля. Таблички позволяют буквально «осмотреть руками» самые разные объекты.Проект Книга загадок
© РИА Новости / М. Блинов
Цифровые технологии помогают познавать мир не только детям. Проект «Книга загадок» представляет собой набор пластиковых табличек с объемным изображением различных объектов и загадками, нанесенными под изображениями шрифтом Брайля. Таблички позволяют буквально «осмотреть руками» самые разные объекты.
© РИА Новости / М. БлиновТеперь из дерева можно производить не только строительные материалы и элементы зданий, но и одежду, а также модные аксессуары. Достаточно использовать компьютер, фрезу и немного металла, и оригинальный клатч вполне готов для массового производства.Клатч из дерева
© РИА Новости / М. Блинов
Теперь из дерева можно производить не только строительные материалы и элементы зданий, но и одежду, а также модные аксессуары. Достаточно использовать компьютер, фрезу и немного металла, и оригинальный клатч вполне готов для массового производства.
© РИА Новости / М. БлиновЦифровое производство меняет взгляд на хобби и, в частности, на спорт. С середины ХХ века большинство досок для сёрфинга выполнялись из пенополиуретана, покрытого несколькими слоями полиэстеровой смолы. Возможно, решение Fablab выполнить сердцевину доски из жесткого картона даст начало новому поколению сёрфбордов.Каркас серфборда
© РИА Новости / М. Блинов
Цифровое производство меняет взгляд на хобби и, в частности, на спорт. С середины ХХ века большинство досок для сёрфинга выполнялись из пенополиуретана, покрытого несколькими слоями полиэстеровой смолы. Возможно, решение Fablab выполнить сердцевину доски из жесткого картона даст начало новому поколению сёрфбордов.
© РИА Новости / М. БлиновВход в дом будущего охраняется «привратником» – строгим, но справедливым роботом «IRIS». Пообщавшись с ним, вы можете получить разрешение или запрет на вход в помещение или на использование электроприборов. Такие роботы могут активно использоваться в системах «умный дом».Робот IRIS
© РИА Новости / М. Блинов
Вход в дом будущего охраняется «привратником» – строгим, но справедливым роботом «IRIS». Пообщавшись с ним, вы можете получить разрешение или запрет на вход в помещение или на использование электроприборов. Такие роботы могут активно использоваться в системах «умный дом».
© РИА Новости / М. БлиновСемь брелоков для ключей собрались под одной крышей в надпись «все дома». Почему букв семь? Может, потому, что по-русски семья складывается из семи «я»?

На фото: проект «Все дома», автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.Проект Все дома
© РИА Новости / М. Блинов
Семь брелоков для ключей собрались под одной крышей в надпись «все дома». Почему букв семь? Может, потому, что по-русски семья складывается из семи «я»?

На фото: проект «Все дома», автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.
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Подушка от храпа, подушка с хвостом и бодхисаттва "просто так"

Автомобиль службы Uber. Архивное фото
© AP Photo / Seth Wenig
Массовая безработица может начаться через четыре года. Когда приедут роботы
Загадочный робот золотистого цвета, одновременно напоминающий и фантастических героев мультфильмов Хаяо Миядзаки и лик древних статуй буддийских бодхисаттв заставляет остановиться. Это верхняя часть туловища, выполненная весьма условно. Он плавно двигает головой и руками – этот странный танец без музыки гипнотизирует и отталкивает одновременно.

"Еще никто не назвал его симпатичным, вы – первая, — говорит представитель компании-разработчика. – Дети вообще плачут при виде него". А на вопрос, что умеет этот механизм, отвечает: "Да ничего! Он просто так, чтоб смотреть и радоваться".

Для "просто так" сделан и робот, ничем не отличающийся по виду от плюшевой круглой подушки. Подушки, к которой зачем-то приделан хвост. Оказывается, хвост – это самое главное. Если подушку погладить, она начнет вилять и помахивать хвостом. И это, собственно, весь функционал умного устройства, которое уже поступило в продажу. Есть стоимость — 10 тысяч иен (чуть меньше 100 долларов).

Искусственный интеллект. Архивное фото
© Depositphotos / agsandrew
В России в 2018 году могут разработать концепцию регулирования роботов
По сравнению с хвостатой сестрой подушка "для тихого сна" вполне достойно смотрится среди собратьев-роботов. Человек может задать ей такие параметры как высота и мягкость, которые она запомнит и воспроизведет с учетом новых условий в командировке или на отдыхе. Во время сна она считывает показания и передает их на смартфон, это поможет воспроизвести картину сна и найти наиболее походящие для здоровья условия. Но главное ее преимущество, по мысли разработчиков – она помогает избываться от храпа.

"Видите, она все время медленно двигается. Когда ее звуковые сенсоры фиксируют храп, она меняет положение головы, слегка поворачивает шею. Действует, реагируя на храп. А за счет индивидуальных настроек она превращается в персональную подушку", — рассказал РИА Новости главный менеджер отдела продаж компании Shinpo Electronics Co., Ltd Дзэнтаро Маэкава.

Выставка роботов iREX2017 стала самой масштабной в своей истории – она заняла шесть гигантских залов выставочного комплекса Tokyo Big Sight, 612 компаний представили свою продукцию на 2775 стендах. Выставка проходит один раз в два года.

Терминатор и робот-трубач на выставке в лондонском Музее науки
© AFP 2017 / Ben StansallПервых посетителей выставки приветствовал робот-гуманоид Теспиан, который после краткого выступления руководителей музея общался с журналистами, давал интервью съемочным группам и даже исполнял песни.

На фото: робот британской компании Engineered Arts Теспиан.Робот производства Engineered Arts в Музее науки в Лондоне
© AFP 2017 / Ben Stansall
Первых посетителей выставки приветствовал робот-гуманоид Теспиан, который после краткого выступления руководителей музея общался с журналистами, давал интервью съемочным группам и даже исполнял песни.

На фото: робот британской компании Engineered Arts Теспиан.
© AFP 2017 / Ben StansallДля выставки в Музее науки в Лондоне удалось собрать самую большую коллекцию существующих роботов.

На фото: лица роботов "Area V5", сделанные в Канаде в 2009 году.

Лица роботов в Музее науки в Лондоне
© AFP 2017 / Ben Stansall
Для выставки в Музее науки в Лондоне удалось собрать самую большую коллекцию существующих роботов.

На фото: лица роботов "Area V5", сделанные в Канаде в 2009 году.

© AP Photo / Alastair GrantВ музее представлены 100 экспонатов, начиная с первых астрономических приборов 13 века, демонстрирующих перемещение планет, и заканчивая новейшими роботами, сделанными уже в 21 веке.

На фото: техник отлаживает работу андроида Роба, произведенного в 2010-1016 французской компанией ROSAL.Техник регулирует робота в Музее науки в Лондоне
© AP Photo / Alastair Grant
В музее представлены 100 экспонатов, начиная с первых астрономических приборов 13 века, демонстрирующих перемещение планет, и заканчивая новейшими роботами, сделанными уже в 21 веке.

На фото: техник отлаживает работу андроида Роба, произведенного в 2010-1016 французской компанией ROSAL.
© AP Photo / Alastair GrantОфициальная экспозиция выставки начинается с аниматронного ребенка-робота. "Младенец" изготовлен компанией, производящей механические куклы для кинофильмов. Малыш практически неотличим от настоящего ребенка: он дышит, двигается и плачет.Выставка роботов в Музее науки в Лондоне
© AP Photo / Alastair Grant
Официальная экспозиция выставки начинается с аниматронного ребенка-робота. "Младенец" изготовлен компанией, производящей механические куклы для кинофильмов. Малыш практически неотличим от настоящего ребенка: он дышит, двигается и плачет.
© AFP 2017 / Ben StansallРобот Гарри, произведенный корпорацией Toyota в 2005 году, умеет играть на трубе.Выставка роботов в Музее науки в Лондоне
© AFP 2017 / Ben Stansall
Робот Гарри, произведенный корпорацией Toyota в 2005 году, умеет играть на трубе.
© AFP 2017 / Ben StansallНа выставке есть специальный раздел, где представлены афишы голливудских блокбастеров, экраны с фрагментами фильмов, а также подлинный эндоскелет робота Т-800, который использовался на съемках фильмов "Терминатор".Выставка роботов в Музее науки в Лондоне
© AFP 2017 / Ben Stansall
На выставке есть специальный раздел, где представлены афишы голливудских блокбастеров, экраны с фрагментами фильмов, а также подлинный эндоскелет робота Т-800, который использовался на съемках фильмов "Терминатор".
© AFP 2017 / Ben Stansall"Ловкая рука" - это человекообразная роботизированная система, созданная в Великобритании. Она по размерам и функционалу соответствует обычной человеческой руке. Эту машину уже с успехом применяют в НАСА,в университете Каргнеги-Меллон и Билефельдском университете, а также в исследовательских проектах ЕС.Роботизированные руки на выставке в Музее науки в Лондоне
© AFP 2017 / Ben Stansall
"Ловкая рука" - это человекообразная роботизированная система, созданная в Великобритании. Она по размерам и функционалу соответствует обычной человеческой руке. Эту машину уже с успехом применяют в НАСА,в университете Каргнеги-Меллон и Билефельдском университете, а также в исследовательских проектах ЕС.
© AFP 2017 / Ben StansallНа выставке можно увидеть реалистичного робота-андроида серии Kodomoroid, созданного в 2014 году японским робототехником Хироси Исигуро. Этот ученый возглавляет лабораторию Осакского университета, в которой создают роботов, способных сосуществовать с людьми.Выставка роботов в Музее науки в Лондоне
© AFP 2017 / Ben Stansall
На выставке можно увидеть реалистичного робота-андроида серии Kodomoroid, созданного в 2014 году японским робототехником Хироси Исигуро. Этот ученый возглавляет лабораторию Осакского университета, в которой создают роботов, способных сосуществовать с людьми.
© AFP 2017 / Alastair GrantЗавершающая часть экспозиции выставки посвящена вызовам, с которыми сталкиваются создатели современных роботов. Главной проблемой для инженеров остается обеспечение устойчивости машин при передвижении на двух "ногах". Создатели выставки представили несколько экспонатов, демонстрирующих сложность конструкций современных роботов.

На фото: технический специалист держит за руку андроида Роба. Выставка роботов в Музее науки в Лондоне
© AFP 2017 / Alastair Grant
Завершающая часть экспозиции выставки посвящена вызовам, с которыми сталкиваются создатели современных роботов. Главной проблемой для инженеров остается обеспечение устойчивости машин при передвижении на двух "ногах". Создатели выставки представили несколько экспонатов, демонстрирующих сложность конструкций современных роботов.

На фото: технический специалист держит за руку андроида Роба.
© AFP 2017 / Ben StansallРобот ROSA, построенный инженером Робом Найтом, обладает электронным мозгом и может общаться с людьми.Выставка роботов в Музее науки в Лондоне
© AFP 2017 / Ben Stansall
Робот ROSA, построенный инженером Робом Найтом, обладает электронным мозгом и может общаться с людьми.
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