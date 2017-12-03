Революция роботов и подушка от храпа: картинки с выставки в Токио

Посетительница фотографируется с роботом FASHION Junko Koshino на международной выставке роботов IREX в Токио. 2 декабря 2017

Посетительница фотографируется с роботом FASHION Junko Koshino на международной выставке роботов IREX в Токио. 2 декабря 2017

ТОКИО, 3 дек — РИА Новости, Ксения Нака. "Революция роботов началась – вперед, к обществу добра" — так звучит тема выставки роботов iREX в Токио, которая проходит в японской столице уже в 22-й раз.

И действительно, во времена первой выставки в 1974 году роботы были экзотикой, техникой из фантастических фильмов, сфера их применения строго ограничивалась в лучшем случае промышленным использованием. С тех пор многое изменилось.

Еще несколько лет назад так называемые "обслуживающие роботы" непроизводственного применения впервые были выделены на выставке в отдельную отрасль. В этом году про многие экспонаты сложно сказать, к какой сфере они относятся.

Если с роботами, занятыми на производстве все достаточно ясно, то к какой отрасли отнести тех из них, кто берет на себя часть нагрузки и работает вместе с человеком, или тех, кто вместо человека проводит презентацию, или тех, кто служит для развлечения или помогает людям с ограниченными возможностями или пожилым? А к чему отнести подушку от храпа или подушку с кошачьим хвостом, главная функция которой – вилять им, если ее погладят?

"Вкалывают роботы…"

Значительная часть выставки – более 75% площади – посвящена роботам с узкой производственной специализацией: работа на заводах, строительных площадках. Чем совершеннее роботы этой категории, тем меньше они требуют участия человека в процессе труда и тем меньше они на него похожи внешне. Это машины, способные заменить человека на участках, где труд отличается однообразным повторением определенного набора действий, и тем самым освободить сотрудника для более творческих занятий.

Среди них есть и те, кто готов заменить человека и выполнить его работу более качественно и методично. Так, робот-подводный катер компании Aero Asahi с встроенным эхолотом прекрасно справится с задачей по измерению и сбору данных о состоянии речного дна – муниципалитеты в Японии обязаны выполнять эту работу раз в год, и она каждый раз оттягивает на себя значительные человеческие ресурсы. В условиях стареющего общества, когда слой работоспособного населения с каждым годом сокращается, такие роботы помогут решить проблему нехватки рабочих рук.

В сельском хозяйстве, где эта проблема уже стоит крайне остро из-за отсутствия молодежи и естественного сокращения населения в деревне, роботы смогут взять на себя часть работы. Так, они уже умеют без участия человека собирать урожай помидоров и клубники, отбирая по цвету и весу только самые спелые плоды. Причем у разработки, предложенной Университетом Уцуномия для сбора клубники, "пальцы" чувствительнее и нежнее, чем у человека. Они, почти не касаясь, снимают ягоду с ветки, что заметно удлиняет срок ее хранения: робот не наносит тех микроповреждений и невидимых глазу вмятин, которые оставляют слишком грубые руки человека.

Сота и его компания

"Познакомьтесь, это Сота-кун (так в Японии обращаются к мальчикам – ред.). Это разработка компании Vstone, его основа – робот, который с помощью микрофона может поддерживать диалог и общаться с человеком, с помощью микрофона – запомнить лицо и "узнать" его. У него есть также функция презентации. Он совместим с программой Power Point компании Microsoft и он может вместо человека вести презентацию", — сказал РИА Новости представитель отдела технологий и производства компании Vstone Рюдзо Баба.

Сота и его собратья подключены к интернету, они могут поддержать беседу, а могут сообщить последние новости или прогноз погоды. Сота уже поступил в продажу.

Роботы–костюмы, облегчающие человеку физический труд, стали одной из главных тем выставки. Это и костюм для лесной промышленности компании Atoun, который помогает нести груз и забираться на гору, или другой костюм этой же фирмы, который уже используется на складах и при погрузке товаров – он заметно снижает нагрузку на поясницу при подъеме тяжестей.

Компания разрабатывает и помощника для офисных работников — умное кресло. Его подлокотники работают как запасные руки человека. Человек печатает на компьютере, а кресло узнает, что он голоден, и кормит его рисовыми колобками.

"Это та же концепция, что и у костюма-помощника. Рука-подлокотник подносит человеку рисовый колобок. То есть достаточно подумать, и кресло сделает это для человека. Мы хотим разработать приборы, которые смогли бы реализовать гармонию механизма и человека. То есть это кресло как будто дает человеку еще две дополнительные руки. Вы работаете за компьютером и захотели есть, и тут сзади протягиваются две руки, которые принесли вам то, что вы хотите, и положили прямо в рот. Разве у вас не бывало такого, что вдруг за работой страшно хочется чипсов?" — сказала РИА Новости представитель компании Кэйко Фукуи.

Но самым популярным стал стенд автоконцерна Toyota. Для того, чтобы увидеть презентацию робота T-HR3 и его оператора-манипулятора из первых рядов, нужно было занять место за час-полтора до начала. Робот выглядит так, как и положено роботу из научно-фантастических фильмов. Им управляет человек в костюме, очень напоминающем самого робота.

Костюм превращает человека и робота в единый организм: человек видит окружающий мир глазами робота, а робот воспринимает команды человека, подчиняясь его движениям, точнее повторяя их. Это уже третье поколение роботов, произведенных автоконцерном. В отличие от своих предшественников, успешно освоивших музыкальные инструменты, он не просто умная эффектная игрушка.

Новое детище Toyota, благодаря точности дистанционного управления, может работать вместо человека в трудных или опасных для жизни условиях. Сферы применения робота многообразны – он может быть и строителем, и сиделкой, и домработницей.

Подушка от храпа, подушка с хвостом и бодхисаттва "просто так"

Загадочный робот золотистого цвета, одновременно напоминающий и фантастических героев мультфильмов Хаяо Миядзаки и лик древних статуй буддийских бодхисаттв заставляет остановиться. Это верхняя часть туловища, выполненная весьма условно. Он плавно двигает головой и руками – этот странный танец без музыки гипнотизирует и отталкивает одновременно.

"Еще никто не назвал его симпатичным, вы – первая, — говорит представитель компании-разработчика. – Дети вообще плачут при виде него". А на вопрос, что умеет этот механизм, отвечает: "Да ничего! Он просто так, чтоб смотреть и радоваться".

Для "просто так" сделан и робот, ничем не отличающийся по виду от плюшевой круглой подушки. Подушки, к которой зачем-то приделан хвост. Оказывается, хвост – это самое главное. Если подушку погладить, она начнет вилять и помахивать хвостом. И это, собственно, весь функционал умного устройства, которое уже поступило в продажу. Есть стоимость — 10 тысяч иен (чуть меньше 100 долларов).

По сравнению с хвостатой сестрой подушка "для тихого сна" вполне достойно смотрится среди собратьев-роботов. Человек может задать ей такие параметры как высота и мягкость, которые она запомнит и воспроизведет с учетом новых условий в командировке или на отдыхе. Во время сна она считывает показания и передает их на смартфон, это поможет воспроизвести картину сна и найти наиболее походящие для здоровья условия. Но главное ее преимущество, по мысли разработчиков – она помогает избываться от храпа.

"Видите, она все время медленно двигается. Когда ее звуковые сенсоры фиксируют храп, она меняет положение головы, слегка поворачивает шею. Действует, реагируя на храп. А за счет индивидуальных настроек она превращается в персональную подушку", — рассказал РИА Новости главный менеджер отдела продаж компании Shinpo Electronics Co., Ltd Дзэнтаро Маэкава.

Выставка роботов iREX2017 стала самой масштабной в своей истории – она заняла шесть гигантских залов выставочного комплекса Tokyo Big Sight, 612 компаний представили свою продукцию на 2775 стендах. Выставка проходит один раз в два года.