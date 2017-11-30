Медведев оценил уровень российской защиты от кибератак

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Абсолютной киберзащиты, которая могла бы противостоять всем информационным угрозам, у России нет, но ее и не существует, РФ должна иметь свои способы для контроля информационных потоков, заявил в четверг в интервью российским телеканалам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Защита здесь заключается в том, чтобы иметь самодостаточные возможности внутри страны, сетевые — по контролю за теми или иными информационными потоками, но, скажем прямо, абсолютной защиты, защиты, которая будет существовать десятилетиями или даже годами, не существует",- заявил Медведев.

"Потому что на каждую меру, связанную с киберзащитой, всегда находится та или иная уловка, это то соревнование, которое будет идти в мире постоянно, в этом никаких сомнений нет", — добавил глава правительства.