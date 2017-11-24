Россия устроит для Венесуэлы большую презентацию ГЛОНАСС, заявил Рогозин

СОЧИ, 24 ноя — РИА Новости. Россия договорилась о презентации для венесуэльских партнеров возможностей орбитальной группировки ГЛОНАСС для контроля за грузами, развитием сельского хозяйства и беспилотного движения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы сегодня договорились о серьезной презентации для венесуэльских партнеров возможности орбитальной группировки ГЛОНАСС, в том числе использования ГЛОНАСС для контроля за передвижением грузов, для развития сельского хозяйства, в том числе и беспилотного движения", — сказал Рогозин журналистам после заседания межправкомиссии РФ и Венесуэлы.

Вице-премьер сообщил, что обсуждались вопросы использования российской орбитальной группировки дистанционного зондирования земли для дистанционного контроля за исполнением обязательств по разработке месторождений.

Заседание межправительственной комиссии России и Венесуэлы проходит в пятницу в Сочи. Российскую делегацию на мероприятии представляет Рогозин, венесуэльскую — вице-президент по финансовым и экономическим вопросам, министр сельского хозяйства Вильмар Кастро Сотельдо.