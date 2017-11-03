В работе мессенджера WhatsApp произошел технический сбой

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами с доступом к мессенджеру в пятницу днем.

По состоянию на 11.49 мск при подключении к мессенджеру на экране долгое время идет загрузка и подключение, которые не дают никаких результатов.

В мае этого года мессенджер WhatsApp также был недоступен в некоторых регионах мира. Позднее мессенджер сообщил, что устранил неисправность, из-за которой пользователи испытывали трудности с доступом к сервису.

В сентябре Telegram также сообщал о неполадках в работе сервиса в Германии, Ираке и ряде стран СНГ и Азии, в первую очередь Узбекистане, России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Проблемы в работе мессенджера были вызваны выходом из строя одного из серверных кластеров из-за резкого повышения пользовательской активности.