Названы лучшие смартфоны месяца

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Samsung Galaxy S8 признали лучшим смартфоном октября в России по результатам совместного исследования Роскачества и международной ассамблеи ICRT. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В октябрьском исследовании приняли участие 26 моделей смартфонов 13 популярных марок, официально поставляющихся в Россию. Продукцию разных брендов сравнивали в лабораторных условиях по 274 одинаковым параметрам.

В общем зачете первенствовали модели Samsung — Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Note 8 и Galaxy S7 заняли первые четыре места. iPhone 8 Plus и iPhone 8 уступили конкурентам по таким показателям, как качество звука, емкость батареи, объем памяти, однако оказались лидерами по качеству фото- и видеосъемки.

Кроме этих моделей, в десятку вошли LG G6, Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925F, iPhone 6 Plus и iPhone 6.