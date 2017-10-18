Видеоагентство Ruptly представило сервис прямых трансляций Ruptly LIVE

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Видеоагентство RT Ruptly представило сервис Ruptly LIVE.
Как отмечают создатели проекта, с помощью сервиса пользователи смогут выводить прямые трансляции агентства непосредственно в свой персональный блог, на веб-сайт или в социальные сети. При этом Ruptly LIVE предлагает разнообразный контент в формате 4K — от вирусных роликов и срочных новостей до инновационного видео в формате 360° и съемок с беспилотников.
Она подчеркнула, что Ruptly первым из лидирующих видеоагентств разработало технологию прямой доставки лайвстримов в соцмедиа, сделав премиальный контент максимально доступным.
Отмечается, что клиенты агентства смогут выводить до восьми прямых трансляций одновременно на несколько платформ. Сервис предназначен как для крупных клиентов, так и для индивидуальных блогеров и диджитал-разработчиков.
Глобальное видеоагентство Ruptly было запущено телеканалом RT в 2013 году, сейчас его материалами пользуются уже свыше 850 медиакомпаний из более чем 50 стран — от крупных телеканалов до онлайн- и мобильных платформ. Материалы Ruptly также появлялись в эфире и на онлайн-порталах CNN, NBC, CBS, Mail Online, VICE и других крупных мировых СМИ.
В феврале 2016 года Ruptly запустило мобильное приложение RUPTLY Stringer, с помощью которого редакция за считаные минуты получает доступ к пользовательскому контенту (UGC) из любой точки мира.