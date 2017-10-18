Видеоагентство Ruptly представило сервис прямых трансляций Ruptly LIVE

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Видеоагентство RT Ruptly представило сервис Ruptly LIVE.

Как отмечают создатели проекта, с помощью сервиса пользователи смогут выводить прямые трансляции агентства непосредственно в свой персональный блог, на веб-сайт или в социальные сети. При этом Ruptly LIVE предлагает разнообразный контент в формате 4K — от вирусных роликов и срочных новостей до инновационного видео в формате 360° и съемок с беспилотников.

"Лайвстримы — идеальный формат для наших клиентов, он позволяет зрителю полностью погрузиться в происходящее и обеспечивает максимальную вовлеченность аудитории", — прокомментировала запуск новой платформы глава агентства Ruptly Динара Токтосунова.

Она подчеркнула, что Ruptly первым из лидирующих видеоагентств разработало технологию прямой доставки лайвстримов в соцмедиа, сделав премиальный контент максимально доступным.

Отмечается, что клиенты агентства смогут выводить до восьми прямых трансляций одновременно на несколько платформ. Сервис предназначен как для крупных клиентов, так и для индивидуальных блогеров и диджитал-разработчиков.

Ruptly LIVE представлен в рамках крупнейшей международной выставки производителей телевизионного контента MIPCOM. В панельной дискуссии, организованной видеоагентством, приняли участие представители крупных интернет-вещателей, в том числе Vice, 9GAG и What We Seee.

Глобальное видеоагентство Ruptly было запущено телеканалом RT в 2013 году, сейчас его материалами пользуются уже свыше 850 медиакомпаний из более чем 50 стран — от крупных телеканалов до онлайн- и мобильных платформ. Материалы Ruptly также появлялись в эфире и на онлайн-порталах CNN, NBC, CBS, Mail Online, VICE и других крупных мировых СМИ.

В феврале 2016 года Ruptly запустило мобильное приложение RUPTLY Stringer, с помощью которого редакция за считаные минуты получает доступ к пользовательскому контенту (UGC) из любой точки мира.