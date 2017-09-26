Telegram сообщил о сбоях в работе в Азии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пользователи Telegram в Азии могут испытывать проблемы с доступом к мессенджеру из-за проблем с серверами, сообщает Telegram в Twitter.

"На кластере серверов в Азии отключено электричество и прекращена работа источника бесперебойного питания. С проблемами столкнулись азиатские пользователи. Оборудование перезагружается и вскоре возобновит работу", — говорится в сообщении.

Ранее, 20 сентября, мессенджер сообщал, что азиатские пользователи испытывают трудности при пользовании его сервисом из-за технических неполадок. Как отмечалось, причиной проблем с работой мессенджера стало отключение электроэнергии в сингапурском кластере.

В сентябре Telegram также сообщал о неполадках в работе сервиса в Германии, Ираке и ряде стран СНГ, в первую очередь Узбекистане, России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Проблемы в работе мессенджера были вызваны выходом из строя одного из серверных кластеров из-за резкого повышения пользовательской активности.