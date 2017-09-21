МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Американская корпорация Apple заявила, что в ряде случаев при попытке новой серии часов компании — Apple Watch Series 3 – подключиться к мобильной сети могут возникнуть проблемы, сообщает специализированное издание Verge.

"Мы обнаружили, что при подключении Apple Watch Series 3 к неопознанным сетям Wi-Fi без доступа периодически возможны проблемы при подключении к мобильным сетям", — заявил представитель компании. "Мы изучаем, как можно исправить неполадку, для будущей версии программного обеспечения", — добавил он.

По данным издания, проблемы могут возникнуть при попытке часов подключиться к беспроводной сети, которую пользователь использовал ранее на телефоне или компьютере компании Apple.

В прошлый вторник компания Apple представила часы Apple Watch Series 3 с функцией самостоятельного подключения к сотовой сети. Как заявил исполнительный директор компании Джефф Уильямс, новые функции также позволят загружать карты и пользоваться навигатором GPS без привязки к своему смартфону, а также скачивать музыку и слушать радио.

Как сообщил Уильямс, в США и еще восьми странах предзаказы на Apple Watch Series 3 с функцией сотового подключения по цене 399 долларов и 329 долларов без нее будут приниматься с 15 сентября. Продажи начнутся с 22 сентября. В эти же сроки продажи Apple Watch Series 3 без функции подключения к мобильной сети начнутся в 26 странах.