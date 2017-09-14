Депутат предложил Apple ввести новую функцию для "экономных россиян"

Люди стоят в очереди в торговом центре ГУМ во время старта продаж новых смартфонов iPhone. Архивное фото

Люди стоят в очереди в торговом центре ГУМ во время старта продаж новых смартфонов iPhone. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился с письмом к генеральному директору ООО "Эппл Рус" Питеру Энгробу с просьбой ввести в последующих моделях iPhone функцию "моментального обратного звонка", сообщает пресс-служба депутата.

Нилов поясняет, что большинство граждан РФ имеют низкий достаток и вынуждены экономить на оплате расходов сотовой связи. В связи с эти, по словам депутата, нередко люди договариваются, чтобы один человек набрал другому, а тот ему перезвонил.

"Выгода достигается за счет того, что у абонента (который перезванивает) есть возможность совершать звонки или по низкой стоимости (в том числе за счет безлимитных или пакетных тарифов), или бесплатно (например, если расходы на сотовую связь оплачивает работодатель)", — цитирует Нилова пресс-служба.

"Учитывая изложенное, прошу вас и ваших коллег рассмотреть возможность ввести в последующих моделях iPhone функцию, которую можно условно назвать "моментальный обратный звонок", — говорится в тексте обращения.

По словам парламентария, эта функция позволила бы отказаться от излишних действий "сбросить", перезвонить и сделать ответный звонок более удобным.

Ранее в компании сообщили, что презентация iPhone 8 и X поспособствовала снижению цен на старые модели смартфонов Apple в России. После презентации Apple снизила цены на модели смартфонов седьмого поколения в среднем на четыре-пять тысяч рублей.

Сейчас iPhone 7 с 32 гигабайтами можно купить за 44 тысячи рублей, что на 6 тысяч рублей дешевле, чем раньше. Такая же модель на 128 гигабайт стоит 52 тысячи рублей (раньше — 57 тысяч).

iPhone 7 Plus на 32 гигабайта теперь можно приобрести за 53 тысячи рублей, а не за 58, как раньше. Доплатив 8 тысяч рублей, можно купить версию на 128 гигабайт, которая ранее стоила 64 тысячи.

Цены на смартфоны шестого поколения и SE тоже упали. iPhone 6s на 32 гигабайта теперь стоит 36 тысяч рублей, а ранее — 41 тысячу. SE упал в цене всего на две тысячи (цены начинаются от 28 тысяч рублей).