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Технологии

Купить новый iPhone за любую цену готовы лишь 4% россиян, показал опрос

18:2112.09.2017
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© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США. Архивное фотоЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© AP Photo / Mark Lennihan

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Купить iPhone 8 за любую цену сегодня готовы лишь 4% опрошенных россиян, каждый шестой будет ждать снижения их стоимости, показал опрос, проведенный проектом Hi-Tech Mail.Ru в преддверии презентации нового смартфона Apple.

Логотип компании Apple в Нью-Йорке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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iPhone 8 станет самым дорогим среди смартфонов Apple, пишут СМИ
Apple во вторник представит три новых iPhone — iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8. По прогнозам, в новом iPhone 8 будет больше всего изменений по сравнению с предыдущими моделями. По данным СМИ, внешним отличием станут дисплей размером во всю переднюю панель, что поможет Apple увеличить экран, не увеличивая размер самого устройства, а также отсутствие кнопки "домой". Телефон будет оснащен программой для распознавания лиц с инфракрасным сканером. Кроме того, ожидается, что в смартфоне будет 3D-камера.

Как показал опрос, большинство россиян не планируют торопиться с покупкой новинки. "Три четверти (76%) респондентов, как и год назад, заявили, что не собираются приобретать новую модель iPhone. Купить iPhone 8 за любую цену сегодня готовы лишь 4% из 7 тысяч опрошенных пользователей Hi-Tech Mail.Ru", — говорится в сообщении компании по результатам опроса.

При этом каждый пятый респондент согласен выложить за новинку 50–70 тысяч рублей, а каждый шестой (17%) рассматривает возможность обзавестись новым гаджетом после того, как он подешевеет.

Ключевыми требованиями к смартфону по-прежнему являются увеличение емкости аккумулятора (61% респондентов), повышение степени защиты от воды и пыли (34%) и обновленный дизайн (34%). Также российские пользователи заинтересованы в беспроводной/быстрой зарядке (32%), безрамочном экране (28%) и увеличении объема памяти – оперативной или встроенной (27%).

Новые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Интересно, что новые варианты разблокировки (сканер радужной оболочки глаза, распознавание лица), способствующие повышению уровня безопасности, интересуют потенциальных покупателей гораздо меньше – это обновление ждет лишь каждый пятый участник опроса (19%)", — отмечает компания. По данным источников Hi-Tech Mail.Ru в ритейле, iPhone 8 можно будет предзаказать уже 15 сентября по цене от 88,99 тысячи рублей.

Hi-Tech Mail.Ru — экспертный проект Mail.Ru Group по тематике новых технологий. Ежемесячная аудитория проекта составляет 5,6 миллиона человек (данные Mediascope, все население России в возрасте 12-64 лет, июль 2017 года).

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