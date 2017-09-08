iPhone 8 станет самым дорогим среди смартфонов Apple - СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Новая модель iPhone от Apple, которая будет представлена 12 сентября, станет самой дорогой среди смартфонов компании, пишет издание Telegraph.

По данным представителей компании Foxconn, которая занимается производством смартфонов от Apple, iPhone 8 "не будет дешевым". По предварительным оценкам, новая версия iPhone может стоить около 1 тысячи долларов. Модели 7s и 7s Plus будут продаваться по более низкой цене, которая будет приблизительно равна стоимости предшествующих iPhone 7 и 7 Plus — 782 и 938 долларов соответственно.

Apple поставит цель удивить пользователей в честь десятилетней годовщины гаджета, пишет издание. Внешним отличием станут дисплей размером во всю переднюю панель, что поможет Apple увеличить экран, не увеличивая размер самого устройства, а также отсутствие кнопки "домой". Телефон будет оснащен программой для распознавания лиц с инфракрасным сканером, таким образом, разблокировать устройство можно будет после сканирования лица пользователя. Кроме того, ожидается, что в смартфоне будет 3D-камера.

По данным газеты, iPhone 8 выйдет в трех цветах: белом, черном и медном. Также появлялись сообщения, что третьим цветом аппарата наряду с белым и черным станет "розовое золото".

По традиции дизайн iPhone претерпевает изменения каждые два года: сначала Apple выпускает телефон с принципиально новым дизайном, а спустя год лишь слегка его модернизирует. Однако в этом году в сентябре компания выпустит сразу три смартфона: iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8. Предполагается также, что помимо iPhone корпорация представит обновленную версию Apple TV и смарт-часов Apple Watch, которые позволят их владельцам использовать часы без необходимости носить с собой смартфон.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.