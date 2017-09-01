В мобильное приложение РЖД добавили возможность сравнивать цены на билеты

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские железные дороги дополнили свое официальное мобильное приложение "РЖД Пассажирам" сервисом "цены на ближайшие даты", который позволит пользователю сравнить стоимость билетов по выбранному направлению на ближайшие пять дней, включая выбранную дату, сообщает пресс-служба компании в пятницу.

"При запросе на поиск билетов приложение отображает не только поезда и стоимость проезда на конкретную дату, но и минимальные цены на ближайшие несколько дней, что позволяет пассажирам выбирать оптимальные по стоимости варианты поездки. Сервис запускается в тестовом режиме с обновлением цен один раз в несколько часов, он доступен при обновлении приложения до последней версии", — говорится в сообщении.

Обновление будет доступно всем пользователям в ближайшее время, сразу после завершения необходимых процедур со стороны онлайн-магазинов. В новой версии "РЖД Пассажирам" также переработано отображение списка доступных пассажиру фильтров и добавлен фильтр поиска мест для маломобильных групп граждан, переработано графическое отображение доступных мест в вагонах.

Мобильное приложение, в котором доступны функции просмотра расписания поездов и покупки билетов, было запущено 19 апреля. В нем можно приобрести билеты за бонусные баллы, отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты.