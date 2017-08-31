Mail.Ru Group вышла на рынок недвижимости

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сервис бесплатных объявлений "Юла", созданный компанией Mail.Ru Group запускает платформу по продаже недвижимости.

В пресс-релизе компании отмечается, что это первый подобный продукт на российском рынке. Платформа позволит пользователю продать квартиру прямо со смартфона: в этот процесс входит предпродажная подготовка недвижимости — клининг и бесплатная фотосъемка, консультирование и сопровождение сделки, а в перспективе — электронное закрытие соглашения с помощью блокченй-технологий. Цель сервиса — сократить время продажи и сделать удобнее процесс покупки.

"Мы хотим изменить пользовательский опыт покупки и продажи недвижимости. При создании Юлы мы ориентировались на концепцию classified 2.0: сервис не просто выступает местом для размещения объявлений, а решает проблемы покупателей и продавцов как онлайн, так и офлайн", — комментирует запуск руководитель сервиса "Юла" Егор Абрамец.

Покупатели получат доступ к базе квартир и объявлениям, прошедшим модерацию с помощью искусственного интеллекта. Платформа охватывает как первичное, так и вторичное жилье, пользователям также доступен рынок аренды квартир для частных лиц.

На начальной стадии проект будет запущен в Москве, в дальнейшем он появится и в других регионах страны.