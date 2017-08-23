В "Ростех" рассказали, когда начнутся продажи смартфона YotaPhone 3

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Официальные продажи смартфона YotaPhone третьего поколения с двумя экранами начнутся в сентябре в Китае, в конце 2017 года планируется запуск продаж в России, говорится в пресс-релизе госкорпорации "Ростех" (владеет 25,1% акций компании-разработчика телефона Yota Devices).

"Сначала продажи телефона будут запущены в Китае, затем он появится в других странах, в том числе в России. В Азии новый смартфон получил название YOTA3, в России и на других рынках компания планирует использовать бренд YotaPhone 3", — сообщила госкорпорация.

Так, 5 сентября откроется предзаказ на премиальную версию YOTA3 на сайте китайской торговой площадки JD.com, c 18 сентября здесь же будут доступны для покупки все модификации смартфона. Затем YOTA3 поступит в продажу в оффлайн-розницу.

"Китай — крупнейший в мире рынок смартфонов, и мы уверены, что старт продаж в Китае положит начало успешной глобальной экспансии бренда YotaPhone… Мы рассчитываем, что компания сможет успешно реализовать более одного миллиона устройств в первый год продаж без учета новых рынков, в том числе России, где телефон планируется к запуску в конце 2017 года", — отметил гендиректор Baoli Yota (занимается производством и дистрибуцией смартфонов в Китае) Фрэнк Чен, чьи слова приводятся в сообщении.

Новый YotaPhone оснащен двумя экранами, будет доступен в двух версиях — 64 Гб и 128 Гб встроенной памяти. Смартфон имеет две камеры. Разрешение передней камеры составляет 13 мегапикселей, задней – 12 мегапикселей. Стоимость составит около 350 и 450 долларов соответственно.

Смартфон с двумя экранами разработан Yota Devices в России. YotaPhone первого поколения вышел на рынок в 2013 году. Акционерами Yota Devices являются несколько компаний — китайская China Baoli Technologies Holdings Limited (30%), российская госкорпорация "Ростех" (25,1%), MTH Limited (10%), еще 34,9% принадлежат фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна.