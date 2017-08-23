В "Ростех" рассказали, когда начнутся продажи смартфона YotaPhone 3

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Официальные продажи смартфона YotaPhone третьего поколения с двумя экранами начнутся в сентябре в Китае, в конце 2017 года планируется запуск продаж в России, говорится в пресс-релизе госкорпорации "Ростех" (владеет 25,1% акций компании-разработчика телефона Yota Devices).
Так, 5 сентября откроется предзаказ на премиальную версию YOTA3 на сайте китайской торговой площадки JD.com, c 18 сентября здесь же будут доступны для покупки все модификации смартфона. Затем YOTA3 поступит в продажу в оффлайн-розницу.
"Китай — крупнейший в мире рынок смартфонов, и мы уверены, что старт продаж в Китае положит начало успешной глобальной экспансии бренда YotaPhone… Мы рассчитываем, что компания сможет успешно реализовать более одного миллиона устройств в первый год продаж без учета новых рынков, в том числе России, где телефон планируется к запуску в конце 2017 года", — отметил гендиректор Baoli Yota (занимается производством и дистрибуцией смартфонов в Китае) Фрэнк Чен, чьи слова приводятся в сообщении.
Смартфон с двумя экранами разработан Yota Devices в России. YotaPhone первого поколения вышел на рынок в 2013 году. Акционерами Yota Devices являются несколько компаний — китайская China Baoli Technologies Holdings Limited (30%), российская госкорпорация "Ростех" (25,1%), MTH Limited (10%), еще 34,9% принадлежат фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна.