Facebook вводит новую видео-платформу Watch для создания и просмотра видео

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Facebook представила новую платформу Watch для просмотра видео в отдельной вкладке, которая облегчит пользователям доступ к видеороликам, не включенным в их новостную ленту, и их обсуждение с друзьями, говорится в пресс-релизе компании.

Как сообщается в релизе, с четверга новая функция будет доступна ограниченному числу пользователей в США. Кроме того, создавать видео для приложения смогут также только несколько пользователей, которым соцсеть предоставит такую возможность.

Как отмечают эксперты, новая платформа будет конкурировать с видеохостингом Youtube и телеканалами.

Watch будет доступен на мобильных устройствах, компьютерах и планшетах, а также в телевизионном приложении Facebook. Видеозаписи Watch будут представлять собой эпизоды — записанные или транслируемые online, — которые будут организованы тематически или в истории. На платформе будет доступна функция Watchlist, где будут появляться новые эпизоды из истории или темы, просмотренные ранее. Так, пользователи не будут пропускать новые выпуски различных программ.

Платформа будет персонализированной, поэтому в ленте чаще всего будут оказываться видео, которые нравятся друзьям пользователя в соцсети.

"Мы поняли по работе Facebook Live, что реакции и комментарии людей — это тоже важная часть опыта просмотра видео, как и само видео. Теперь, когда вы смотрите видео (на новой платформе Watch — ред.), вы можете видеть комментарии и общаться с друзьями в момент просмотра, а также создавать специальные, посвященные конкретному видео, группы в сети", — говорится в релизе компании.

В сообщении также приводится список пользователей или каналов, которые, как считает компания, наберут большую аудиторию благодаря новым возможностям. Среди них, видео с аккаунта Nas Daily — видео, которые снимает пользователь под именем Нас вместе со своими друзьями. Писательница, спикер и инструктор по персональному росту Гэбби Бернштейн (Gabby Bernstein) отвечает online на вопросы своих подписчиков. Кроме того, соцсеть предлагает подписку на контент ведущих вещательных и спортивных организаций и контент, произведенный на ее собственные средства.