"Мегафон" запустил технологию с рекордной скоростью передачи данных

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. "Мегафон" запустил в коммерческую эксплуатацию сеть с поддержкой гигабитного LTE, скорость передачи данных во время тестирования составила рекордные 979 Мбит/с, говорится в сообщении компании.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе оператора, сеть уже доступна в центре столицы — в пределах Бульварного кольца и частично в пределах Садового кольца.

"Мы провели апгрейд нескольких десятков базовых станций. Сделали это там, где отмечали потребность в перераспределении нагрузок. Традиционно — это места массового скопления людей", — сказал представитель "Мегафона".

Директор столичного филиала компании Алексей Семенов отметил, что "Мегафон" стал первым оператором в России и одним их первых в Европе, запустившим коммерческую сеть этого стандарта.

В конце прошлого года МТС объявил о запуске следующего после 4G стандарта мобильной связи — LTE-Advanced Pro (4,5G), запустив на существующей сети четвертого поколения участки c пиковыми скоростями передачи данных до 700 Мбит/сек. Подобная сеть также стала первой в РФ. Фрагменты сетей 4,5G со сверхвысокими скоростями компания уже запустила в коммерческую эксплуатацию в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Якутске в местах активного потребления абонентами мобильного интернета. В остальных регионах МТС планировала запуски LTE-Advanced Pro в течение 2017-2018 годов.

По данным исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, лидером как по средней (18 Мбит/с), так и по максимальной (93,1 Мбит/с) скорости передачи данных в сети LTE в Москве в 2016 году стал "Мегафон". Остальные операторы — МТС, "Вымпелком" и Tele2 — показали почти одинаковую среднюю скорость передачи данных — на уровне 14,3-14,4 Мбит/с. По максимальной скорости эта "тройка" распределилась следующим образом: МТС — 90,4 Мбит/с, Tele2 показал 70,8 Мбит/с, "Вымпелком" — 70,4 Мбит/с.