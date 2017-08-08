"Мегафон" запустил технологию с рекордной скоростью передачи данных

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. "Мегафон" запустил в коммерческую эксплуатацию сеть с поддержкой гигабитного LTE, скорость передачи данных во время тестирования составила рекордные 979 Мбит/с, говорится в сообщении компании.
"Мы провели апгрейд нескольких десятков базовых станций. Сделали это там, где отмечали потребность в перераспределении нагрузок. Традиционно — это места массового скопления людей", — сказал представитель "Мегафона".
Директор столичного филиала компании Алексей Семенов отметил, что "Мегафон" стал первым оператором в России и одним их первых в Европе, запустившим коммерческую сеть этого стандарта.
По данным исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, лидером как по средней (18 Мбит/с), так и по максимальной (93,1 Мбит/с) скорости передачи данных в сети LTE в Москве в 2016 году стал "Мегафон". Остальные операторы — МТС, "Вымпелком" и Tele2 — показали почти одинаковую среднюю скорость передачи данных — на уровне 14,3-14,4 Мбит/с. По максимальной скорости эта "тройка" распределилась следующим образом: МТС — 90,4 Мбит/с, Tele2 показал 70,8 Мбит/с, "Вымпелком" — 70,4 Мбит/с.