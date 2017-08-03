МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Skype полностью устранил сбой в работе сервиса, который был замечен у ряда пользователей Северной Америки и Европы в четверг, следует из сообщении компании.

"Проблема была полностью разрешена", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг компания сообщала, что пользователи сервиса не могут отправлять или получать сообщения. В основном проблема затронула Северную Америку и Европу.

В июне пользователи Skype уже сталкивались с проблемами работы сервиса. В частности, они не могли отправлять или получать сообщения; некоторые пользователи видели черную полосу, которая свидетельствует о том, что групповой вызов продолжается, или сталкивались с задержками при добавлении пользователей в список друзей. На устранение проблемы потребовалось около двух дней.

Компания Skype была основана в 2003 году. Ее штаб-квартира расположена в Люксембурге. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов.