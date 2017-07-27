ФПИ: террористы в будущем смогут печатать оружие "в гараже" на 3D-принтере

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стремительное развитие 3D-печати может привести к тому, что преступники получат возможность создавать "в гараже" оружие массового поражения, и этот риск надо учитывать уже сегодня, рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"Описания многих технических решений можно найти в интернете, например скачать необходимое программное обеспечение для 3D-принтера и напечатать на нем действующие образцы оружия и боеприпасов. Организовать лабораторию в гараже для создания и тиражирования летального оружия, в том числе и массового поражения, сегодня относительно просто", — рассказали в фонде.

При этом стремительное развитие и доступность современных наукоемких технологий существенно осложняют возможность прогнозирования угроз, считают в фонде.

"Опасность также может представлять доступность для технически грамотных специалистов современных разработок в сфере биотехнологий, которые могут быть взяты за основу при производстве компонентов химического, биологического или бактериологического оружия. То же можно сказать о многих других перспективных направлениях научно-технологического развития, которые могут быть использованы как во благо, так и во вред", – добавили в ФПИ.

Фантастика вчера, сегодня — реальность

По мнению руководителя направления фонда Сергея Васильева, сегодня прогнозирование стратегически значимых угроз (в первую очередь технологических) и планирование мер противодействия требует, в силу беспрецедентного разнообразия таких угроз, создания пространства для экспертного диалога, не скованного рамками ведомственных интересов и подходов.

"Новые технологии быстро появляются и развиваются, но при этом не всегда происходит достаточно оперативное осмысление возможных негативных последствий и угроз, которые они за собой влекут. Развитие соответствующей нормативной правовой базы зачастую происходит слишком медленно. Человек оказывается не защищенным перед теми угрозами, которые вчера казались фантастическими, а сегодня уже воплощаются в реальности", – считает Васильев.

Современное прогнозирование требует от аналитиков не только развитой эрудиции и опыта, но также уникального набора компетенций. Так, при оценке возможных военных угроз аналитик должен понимать как строгую систему работы силовых ведомств, так и уметь мыслить как предприниматель-инноватор – с точки зрения оценки перспективности, внедряемости и экономической целесообразности применения новых технологий.

По его словам, в некоторых странах уже создаются управленческие структуры, которые подходят к вопросу прогнозирования военно-технологических угроз с точки зрения потенциальной применимости новых технологий для военных.

"С другой стороны, такие структуры анализируют тенденции развития технологических рынков, открывающие возможности по качественно новому решению оборонных задач, и выступают инициаторами поисковых исследований и заказчиками соответствующих научно-технических разработок двойного назначения", – заключил Васильев.

Опыт мировых войн

Как отмечает Васильев, во всех прошедших мировых войнах военное руководство и генеральные штабы во многом готовились не к тем боевым действиям, которые произошли в реальности: морально устаревшие образцы вооружения, формы и способы их применения не обеспечивали победы в качественно новых военных противостояниях.

"Между тем в каждой новой войне проявлялся свой особый военно-технический ключ, и сторона, взявшая его на вооружение первой, получала преимущество", – отметил эксперт.

Так, в Первой мировой войне ключевым фактором стала скорость переброски войск и умелое использование возможностей железных дорог, так как в целом техническое оснащение сторон было примерно одинаковым.

Во Второй мировой войне важную роль играла уже не только логистика, но также массовое производство однотипной техники, серийность производства, создание системы применения, эксплуатации и ремонта.