Крутских: Москва и Вашингтон могли бы задать тон киберразоружению

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Москва и Вашингтон могли бы задать тон киберразоружению на нашей планете, сказал спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в интервью RT.

Крутских заявил, что РФ заключила десяток соглашений о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности, в том числе со всеми странами БРИКС — Бразилией, Индией, Китаем и Южно-Африканской республикой, — а также другими основными партнерами России.

Сейчас ведутся переговоры, российская сторона представила свои проекты целому ряду западных стран и тем, кто себя с ними ассоциирует, например Израилю и Южной Корее, отметил спецпредставитель.

"Естественно, нужно нормализовать отношения и с США, поскольку сейчас сложилась нездоровая ситуация. И Москва, и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы не было вмешательства во внутренние дела, чтобы мы могли задать тон киберразоружению на нашей планете", — заявил он.