Крутских: Москва и Вашингтон могли бы задать тон киберразоружению

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Москва и Вашингтон могли бы задать тон киберразоружению на нашей планете, сказал спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в интервью RT.
Сейчас ведутся переговоры, российская сторона представила свои проекты целому ряду западных стран и тем, кто себя с ними ассоциирует, например Израилю и Южной Корее, отметил спецпредставитель.
"Естественно, нужно нормализовать отношения и с США, поскольку сейчас сложилась нездоровая ситуация. И Москва, и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы не было вмешательства во внутренние дела, чтобы мы могли задать тон киберразоружению на нашей планете", — заявил он.