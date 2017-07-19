Kaspersky Lab обеспокоена ростом атак шифровальщиков на промышленность

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обеспокоена ростом атак вирусов-шифровальщиков на мировую промышленную инфраструктуру, сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что количество пострадавших от троянцев, шифрующих файлы, выросло с 718,536 тысячи в 2015-2016 годах до 1,152 миллиона в 2016-2017 годах. Таким образом, рост составил 1,6 раза. При этом число пользователей, ставших жертвами всех программ-вымогателей за тот же период, выросло на 11,4%, с 2,316 миллиона до 2,581 миллиона человек.

"Главное, что вызывает беспокойство в связи с ростом атак шифровальщиков, — они становятся все более нацеленными на финансовую и промышленную инфраструктуру. Причина такой тенденции очевидна: преступники считают целевые вредоносные атаки на организации гораздо более прибыльными, чем массовые атаки на рядовых пользователей. В таком случае целью злоумышленников становятся не только деньги компании, но и ценная информация, которую можно использовать для шантажа или саботажа", — заявил антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Антон Иванов, слова которого приводятся в релизе.

"Недавние вспышки эпидемий троянцев WannaCry в мае и ExPetr в июне этого года, поразившие тысячи компьютеров коммерческих компаний и правительственных организаций по всему миру, лишь подтверждают наши опасения", — добавил он.

В 2017 году два вируса-вымогателя WannaCry и Petya поразили IT-системы многих компаний по всему миру. В частности, WannaCry приостановил работу конвейеров некоторых автоконцернов. Атаке вируса Petya подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.