Kaspersky Lab обеспокоена ростом атак шифровальщиков на промышленность

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обеспокоена ростом атак вирусов-шифровальщиков на мировую промышленную инфраструктуру, сообщается в пресс-релизе компании.
"Главное, что вызывает беспокойство в связи с ростом атак шифровальщиков, — они становятся все более нацеленными на финансовую и промышленную инфраструктуру. Причина такой тенденции очевидна: преступники считают целевые вредоносные атаки на организации гораздо более прибыльными, чем массовые атаки на рядовых пользователей. В таком случае целью злоумышленников становятся не только деньги компании, но и ценная информация, которую можно использовать для шантажа или саботажа", — заявил антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Антон Иванов, слова которого приводятся в релизе.
В 2017 году два вируса-вымогателя WannaCry и Petya поразили IT-системы многих компаний по всему миру. В частности, WannaCry приостановил работу конвейеров некоторых автоконцернов. Атаке вируса Petya подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.