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Технологии

ФПИ: технология 3D-печати может произвести революцию в освоении Арктики

19:5914.07.2017
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© AP Photo / Julie Jacobson3D-принтер. Архивное фото3D-принтер. Архивное фото
© AP Photo / Julie Jacobson

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Развитие технологии 3D-печати (аддитивных технологий) в России способно произвести революцию в строительстве в Арктике и ускорить её освоение, заявили РИА Новости в пятницу в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Российский 3D-принтер для печати крупных металлических изделий в условиях невесомости. Архивное фото
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фонд перспективных исследований развивает ряд проектов по 3D-печати

Аддитивные технологии – одно из динамично развивающихся направлений науки, позволяющее изготавливать (печатать) на специальных принтерах самые разные и притом сложные трехмерные объекты. Позволяют работать напрямую с геометрией изделия в виде трехмерной модели, без использования оснастки и промежуточных технологических операций.

"Применение современных аддитивных технологий может привести к заметному сокращению сроков строительства и его удешевлению, что в условиях Арктической зоны с ее вечной мерзлотой и другими сложностями способно произвести своего рода революцию", — отметил представитель фонда.

Кроме того, аддитивные технологии позволяют минимизировать логистические расходы, обеспечивая мелкосерийное производство требуемых деталей и конструкций прямо на месте.

Генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Архивное фото
© Фото : ФПИ
В России происходит революция в 3D-печати на производстве, считают в ФПИ
"Рано или поздно развитие строительных технологий эволюционирует в сторону массового аддитивного производства. И уже сегодня нам нужно задумываться о том, как строить с их помощью, особенно в труднодоступных северных широтах", — добавил собеседник агентства.

Для широкого внедрения аддитивных технологий, в том числе, необходимы перспективные материалы нового поколения, пригодные для использования в северных широтах. Второй важный момент — это модульность конструкции, которая может быть эффективно реализована за счет использования аддитивных технологий.

"Тогда здание можно смоделировать под условия конкретного арктического участка, произвести элементы конструкции аддитивным способом на "большой земле", транспортировать их до места назначения и там собрать, как конструктор", – пояснили в ФПИ.

ФПИ осуществляет проекты в области аддитивных технологий, направленные на создание перспективных полимеров с уникальными свойствами, в том числе с морозостойкостью, высокой прочностью, легкостью и другими свойствами. Также рамках одного из проектов ФПИ создается оригинальная установка для послойного спекания трехпорошковых композиций и разрабатываются управляющие программы для нее.

МИСиС распечатал на 3D-принтере кроссовки с охлаждаемой подошвой
© Пресс-служба НИТУ МИСиС, Бродская Мария
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Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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