В ФПИ рассказали об особенностях платформы Гербарий.рф

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Интернет-платформа Гербарий.рф, созданная для разработки российского инженерного программного обеспечения (ПО), в скором времени начнёт поддерживать технологии дополненной реальности и интернета вещей, что позволит значительно ускорить проектирование современной техники, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Как отметил руководитель проекта ФПИ Иван Голубушин, взаимное проникновение технологий дополненной реальности и интернета вещей создают качественно новые возможности при проектировании и эксплуатации изделий. Начиная с цифровой модели, любое изделие можно дополнить новыми "виртуальными" свойствами, полезными на различных этапах жизненного цикла, а также устранять неисправности в процессе эксплуатации.
При этом он подчеркнул, что изделие поколения интернета вещей будет формировать журнал эксплуатации постоянно и автоматически, что сделает возможным прогнозирование поломки или износа той или иной "умной" детали. Таким образом регламент обслуживания станет не планово-расчётным, а реалистичным, привязанным к конкретному экземпляру. Пользователь, в свою очередь, сможет наблюдать за этими процессами в приложении дополненной реальности.