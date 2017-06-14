В ФПИ рассказали об особенностях платформы Гербарий.рф

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Интернет-платформа Гербарий.рф, созданная для разработки российского инженерного программного обеспечения (ПО), в скором времени начнёт поддерживать технологии дополненной реальности и интернета вещей, что позволит значительно ускорить проектирование современной техники, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"Сочетание технологий дополненной реальности, интернета вещей и цифрового моделирования уже сегодня позволяют проектировать технику и новые изделия с "дополненными" свойствами. В ближайшее время модули, поддерживающие данные технологии, можно будет создавать на базе платформы, созданной в ходе проекта "Гербарий", – говорится в сообщении.

Как отметил руководитель проекта ФПИ Иван Голубушин, взаимное проникновение технологий дополненной реальности и интернета вещей создают качественно новые возможности при проектировании и эксплуатации изделий. Начиная с цифровой модели, любое изделие можно дополнить новыми "виртуальными" свойствами, полезными на различных этапах жизненного цикла, а также устранять неисправности в процессе эксплуатации.

"Такие прикладные решения могут быть реализованы уже сегодня, при наличии подходящего интегрирующего инструмента для разработчиков. Одним из таких интегрирующих решений может стать единая среда коллективной разработки инженерного ПО, созданная в рамках проекта "Гербарий", – добавил Голубушкин.

При этом он подчеркнул, что изделие поколения интернета вещей будет формировать журнал эксплуатации постоянно и автоматически, что сделает возможным прогнозирование поломки или износа той или иной "умной" детали. Таким образом регламент обслуживания станет не планово-расчётным, а реалистичным, привязанным к конкретному экземпляру. Пользователь, в свою очередь, сможет наблюдать за этими процессами в приложении дополненной реальности.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.