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Технологии

Пассажиры Hyperloop смогут забыть о билетах, пообещал директор компании

14:3908.06.2017
(обновлено: 14:45 08.06.2017)
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© Фото : аккаунт Hyperloop One в FacebookИспытательная площадка Hyperloop One. Архивное фотоИспытательная площадка Hyperloop One. Архивное фото
© Фото : аккаунт Hyperloop One в Facebook

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости, Вероника Буклей. Пассажиры вакуумных поездов Hyperloop не будут задумываться о стоимости билета, поскольку разработчики нового вида транспорта планируют с помощью высоких технологий монетизировать время в пути, полагает гендиректор Hyperloop Transportation Teсhnologies (HTT) Дирк Алборн, одной из компаний, реализующих идею Элона Маска.

Скоростной тоннель
Илон Маск показал "головокружительное" видео испытания скоростного тоннеля
"На мой взгляд, нам вообще не нужны билеты. Наша цель – это создавать нечто большее, чем просто инфраструктура, мы стремимся использовать цифровые технологии при транспортировке, чтобы улучшить впечатления наших пассажиров от поездки", — сказал Алборн в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Необходимо совместить все эти компоненты, понять, как лучше монетизировать проект. В XIX веке кто-то сказал, что билет – это лучший способ заработать деньги, когда ты перевозишь людей. Сегодня это уже не так однозначно. Многие транспортные компании не приносят прибыли, теряют деньги и обращаются за помощью к правительству", — продолжил он.

Алборн уверен, что компании могут зарабатывать не на продаже билетов, а на дополнительных услугах, предлагаемых пассажиру во время поездки.

"Технологии позволяют нам использовать альтернативные решения. Мы должны монетизировать время, которое мы проводим в пути. Даже 40 минут – это очень много. За этот промежуток можно развлекать пассажира, предлагать ему услуги – это способ заработать деньги, позволяя пассажирам с пользой провести время. Я много летаю и никто не пытается развлечь меня и при этом заработать", — рассказал Алборн.

Как возникла идея

© 2017 Associated Press
В Нидерландах продемонстрировали испытательную трубу системы Hyperloop
Идею Hyperloop представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, который выступил идеологом и основателем таких компаний, как SpaceX (производитель космических ракет) и Tesla Motors.

Предприниматель тогда пообещал, что новое транспортное средство будет в два раза быстрее самолёта и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда. Кроме того, транспорт будет безопасен и будет работать от солнечной энергии. Транспортные капсулы будут двигаться по трубе с короткими интервалами — с периодичностью примерно в 10 секунд. Маск выложил свою идею в открытый доступ, предоставив изобретателям воплотить ее в жизнь.

Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One, гендиректором которой является Роб Ллойд, и компания Hyperloop Transportation Technologies во главе с Дирком Алборном. У HTT пока нет проектов в России, однако она хотела бы иметь их.

Планы в России

Компания Hyperloop Transportation Technologies начала строительство пассажирской капсулы
© Фото предоставлено пресс-службой Hyperloop Transportation Technologies
Hyperloop Transportation начала строить первую пассажирскую капсулу
Алборн рассказал, что HTT хочет реализовать в России технологию скоростных перевозок и уже сотрудничает с рядом российских компаний по этому направлению. "В России накоплено много знаний, технологий, это очень интересно. Если говорить об использовании нашей системы, нам необходимо уже сейчас работать над новым законодательством", — сказал он.

"Что касается проектов, мы работаем с рядом компаний в России. Мы создаем совершенно новый вид транспорта, для него нужны новые законы, которые регламентируют его работу, а также нормы безопасности. Это занимает довольно много времени. Мы хотели бы получить поддержку правительств стран по всему миру. Мы работаем с рядом правительств по всему миру, а также хотели бы работать в России, чтобы идентифицировать потенциальные маршруты, а также обсудить вопрос нового законодательства", — заявил он.

По словам Алборна, у технологии Hyperloop есть два преимущества — скорость и низкие операционные издержки, которые позволяют технологии быть прибыльной. "Это идеальное решение как для перемещения между городами, так и внутри города. Я думаю, что Россия — это отличный пример. В стране огромные расстояния между городами, — что было бы, если бы их соединили, как бы изменилась ситуация? Также, например, Москва и Санкт-Петербург могли бы решить проблему пробок", — полагает он.

Движение внутри тестового участка гиперпетли Hyperloop. Скриншот
SpaceX показала в 3D движение внутри вакуумного тоннеля Hyperloop
Алборн пояснил, что перед строительством необходимо проанализировать особенность маршрута, провести ТЭО. "Мы только что провели ТЭО в Арабских Эмиратах, между городами Абу-Даби и Аль-Айна, мы также проводим его в Индонезии, Чехии и Словакии. В целом система имеет очень низкие операционные расходы, потребляет меньше энергии, поскольку движение происходит в вакууме", — заметил он.

Строительство капсулы

HTT уже запустила производство полноразмерной пассажирской капсулы, как ожидается, она будет готова примерно через год. Ранее компания сообщала, что в начале 2018 года в научно-исследовательском центре HTT в Тулузе состоится официальный показ готового изделия для его последующей интеграции и оптимизации.

Капсула будет иметь длину 30 метров, диаметр 2,7 метра, массу 20 тонн. Пассажировместимость капсулы составит 28-40 человек, она сможет развивать скорость до 1223 км/ч. Пассажирская капсула создается совместно с компанией Carbures S.A., работающей в области проектирования фюзеляжей и строительства в аэронавтике и авиакосмической отрасли.

Испытательная площадка Hyperloop One
© Фото : аккаунт Hyperloop One в Facebook
На сверхзвуке: приедет ли в Россию вакуумный поезд Hyperloop
HTT, по словам Алборна, сможет выйти на прибыльность менее чем за 10 лет в большинстве стран, которые рассмотрела компания. "В большинстве стран, которые мы проанализировали, мы получим возврат инвестиций менее чем за 10 лет, если мы говорим о пассажирских перевозках, и вдвое меньше — если о пассажирских и грузовых", — заявил он.

"Если говорит о маршруте Лос-Анджелес — Сан-Франциско, он выйдет на прибыльность в течение восьми лет при стоимости билета в 30 долларов", — заключил Алборн.

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