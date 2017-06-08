Пассажиры Hyperloop смогут забыть о билетах, пообещал директор компании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости, Вероника Буклей. Пассажиры вакуумных поездов Hyperloop не будут задумываться о стоимости билета, поскольку разработчики нового вида транспорта планируют с помощью высоких технологий монетизировать время в пути, полагает гендиректор Hyperloop Transportation Teсhnologies (HTT) Дирк Алборн, одной из компаний, реализующих идею Элона Маска.

"На мой взгляд, нам вообще не нужны билеты. Наша цель – это создавать нечто большее, чем просто инфраструктура, мы стремимся использовать цифровые технологии при транспортировке, чтобы улучшить впечатления наших пассажиров от поездки", — сказал Алборн в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Необходимо совместить все эти компоненты, понять, как лучше монетизировать проект. В XIX веке кто-то сказал, что билет – это лучший способ заработать деньги, когда ты перевозишь людей. Сегодня это уже не так однозначно. Многие транспортные компании не приносят прибыли, теряют деньги и обращаются за помощью к правительству", — продолжил он.

Алборн уверен, что компании могут зарабатывать не на продаже билетов, а на дополнительных услугах, предлагаемых пассажиру во время поездки.

"Технологии позволяют нам использовать альтернативные решения. Мы должны монетизировать время, которое мы проводим в пути. Даже 40 минут – это очень много. За этот промежуток можно развлекать пассажира, предлагать ему услуги – это способ заработать деньги, позволяя пассажирам с пользой провести время. Я много летаю и никто не пытается развлечь меня и при этом заработать", — рассказал Алборн.

Как возникла идея

Идею Hyperloop представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, который выступил идеологом и основателем таких компаний, как SpaceX (производитель космических ракет) и Tesla Motors.

Предприниматель тогда пообещал, что новое транспортное средство будет в два раза быстрее самолёта и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда. Кроме того, транспорт будет безопасен и будет работать от солнечной энергии. Транспортные капсулы будут двигаться по трубе с короткими интервалами — с периодичностью примерно в 10 секунд. Маск выложил свою идею в открытый доступ, предоставив изобретателям воплотить ее в жизнь.

Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One, гендиректором которой является Роб Ллойд, и компания Hyperloop Transportation Technologies во главе с Дирком Алборном. У HTT пока нет проектов в России, однако она хотела бы иметь их.

Планы в России

Алборн рассказал, что HTT хочет реализовать в России технологию скоростных перевозок и уже сотрудничает с рядом российских компаний по этому направлению. "В России накоплено много знаний, технологий, это очень интересно. Если говорить об использовании нашей системы, нам необходимо уже сейчас работать над новым законодательством", — сказал он.

"Что касается проектов, мы работаем с рядом компаний в России. Мы создаем совершенно новый вид транспорта, для него нужны новые законы, которые регламентируют его работу, а также нормы безопасности. Это занимает довольно много времени. Мы хотели бы получить поддержку правительств стран по всему миру. Мы работаем с рядом правительств по всему миру, а также хотели бы работать в России, чтобы идентифицировать потенциальные маршруты, а также обсудить вопрос нового законодательства", — заявил он.

По словам Алборна, у технологии Hyperloop есть два преимущества — скорость и низкие операционные издержки, которые позволяют технологии быть прибыльной. "Это идеальное решение как для перемещения между городами, так и внутри города. Я думаю, что Россия — это отличный пример. В стране огромные расстояния между городами, — что было бы, если бы их соединили, как бы изменилась ситуация? Также, например, Москва и Санкт-Петербург могли бы решить проблему пробок", — полагает он.

Строительство капсулы

Алборн пояснил, что перед строительством необходимо проанализировать особенность маршрута, провести ТЭО. "Мы только что провели ТЭО в Арабских Эмиратах, между городами Абу-Даби и Аль-Айна, мы также проводим его в Индонезии, Чехии и Словакии. В целом система имеет очень низкие операционные расходы, потребляет меньше энергии, поскольку движение происходит в вакууме", — заметил он.

HTT уже запустила производство полноразмерной пассажирской капсулы, как ожидается, она будет готова примерно через год. Ранее компания сообщала, что в начале 2018 года в научно-исследовательском центре HTT в Тулузе состоится официальный показ готового изделия для его последующей интеграции и оптимизации.

Капсула будет иметь длину 30 метров, диаметр 2,7 метра, массу 20 тонн. Пассажировместимость капсулы составит 28-40 человек, она сможет развивать скорость до 1223 км/ч. Пассажирская капсула создается совместно с компанией Carbures S.A., работающей в области проектирования фюзеляжей и строительства в аэронавтике и авиакосмической отрасли.

HTT, по словам Алборна, сможет выйти на прибыльность менее чем за 10 лет в большинстве стран, которые рассмотрела компания. "В большинстве стран, которые мы проанализировали, мы получим возврат инвестиций менее чем за 10 лет, если мы говорим о пассажирских перевозках, и вдвое меньше — если о пассажирских и грузовых", — заявил он.

"Если говорит о маршруте Лос-Анджелес — Сан-Франциско, он выйдет на прибыльность в течение восьми лет при стоимости билета в 30 долларов", — заключил Алборн.