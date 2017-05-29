САМАРА, 26 мая — РИА Новости. Самарские ученые получили патент США на виброизоляторы из металлорезины, сообщает пресс-служба самарского национального исследовательского университета имени Королева.

"Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office) выдало патент Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П. Королева", — говорится в сообщении.

Как рассказали в вузе, самарские ученые создали технологию по созданию виброизолятов с использованием металлической резины (МР). Материал способен противостоять агрессивным средам, высоким и низким температурам, глубокому вакууму, влажности, радиации. Такие свойства металлическая резина получает благодаря особой технологии плетения и прессования спиральных металлических нитей разного диаметра.

Благодаря удачному сочетанию редких свойств виброизоляторы из металлорезины активно используются в отечественной космической технике, главным образом для предотвращения разрушительного воздействия экстремальных вибрационных и ударных нагрузок на бортовую аппаратуру. По информации пресс-службы вуза, российские втулочные виброизоляторы занимают особое место среди аналогов, благодаря своей простоте и технологичности. У них малые габариты и вес, и при этом высокая статическая прочность. Кроме того, при массовом производстве стоимость их изготовления невысока.

Задачей авторской группы разработчиков Самарского университета было создание способа изготовления тонкостенных упругопористых втулок с улучшенными характеристиками надежности. Самарские ученые разработали новый технологический процесс, который позволяет поставить на промышленную основу изготовление из металлорезины широкого ассортимента деталей высокой надежности.

Новаторская технология и получила признание в США. Ранее вузом был получен Евразийский патент, который помимо России действует на территории Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.

"Одна из самых сложных задач — получение прибыли от научных разработок. Первый шаг на пути к коммерциализации научных проектов – патентование. Вуз подал 17 международных заявок в страны-лидеры в промышленной сфере. Получение первого в истории вуза американского патента показывает, что наши изобретения способны конкурировать с зарубежными инновациями на самом высоком уровне", — цитирует пресс-служба слова начальника управления обеспечения инновационной деятельности Георгия Шестакова.