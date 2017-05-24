"Ростех" работает над созданием российского аналога Skype

ИННОПОЛИС (Татарстан), 24 мая — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех", российские компании "Оммджи Технолоджи" и "Майнд Лабс" создают прототип унифицированной коммуникационной системы – отечественного аналога Skype — с высоким уровнем информационной безопасности для государственных ведомств и промышленности, говорится в сообщении "Ростеха".

Разработка системы, впервые представленной на конференции "Цифровая индустрия промышленной России 2017" (ЦИПР), ведется на базе компании "Булат" — дочерней структуры холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") и "Ростелекома".

Она совмещает возможности телефонии и мессенджера: позволяет совершать голосовые и видеозвонки, отправлять текстовые сообщения, а также файлы любого формата одному или нескольким абонентам внутри корпоративной сети. При этом система не имеет доступа в интернет и, по утверждению разработчиков, не может быть расшифрована хакерами или иностранными спецслужбами. "Унифицированная система может применяться в организациях и учреждениях как стандарт с точки зрения информационной безопасности", — отмечается в сообщении.

"Недавние хакерские атаки наглядно продемонстрировали уязвимость большинства информационных систем зарубежного производства. В противовес мы создаем отечественные IT- и телеком-продукты, которые гарантировано не содержат "закладок" и хорошо защищены от несанкционированного вмешательства извне", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора "Росэлектроники" Арсения Брыкина.

"Это современная, комфортная система, позволяющая передавать конфиденциальную информацию в любых удобных форматах", — отметил он.

В разработке используется мессенджер OMMG, сервис видео- и аудиоконференций от компании "Майнд" и программно-аппаратный комплекс компании "Булат", объединяющий сервер многоточечной конференции и терминальное оборудование. В настоящее время проект находится на стадии создания действующего прототипа системы. В рамках конференции ЦИПР-2017 компании-партнеры ведут переговоры о продолжении совместных работ и планируют подписать соответствующее соглашение о сотрудничестве.