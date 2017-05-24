Предприятие "Ростеха" разработало сейфы, распознающие лица

ИННОПОЛИС (Татарстан), 24 мая — РИА Новости. "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработала систему хранения с биометрическим контролем доступа, образец был представлен на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), говорится в сообщении компании.

В систему хранения встроена камера, которая идентифицирует личность и снимает два биометрических параметра: квази 3D образ лица и радужную оболочку глаза. "Это обеспечивает высокую степень защищенности доступа в отличие от привычных средств идентификации, например, отпечатков пальцев, которые легко подделать… На распознавание биометрических данных требуется не более 3-5 секунд", — поясняет "Росэлектроника".

Камера хранения включает функцию удаленного контроля и управления по локальной сети через персональный компьютер. В перспективе для управления можно будет использовать смартфон и "умные" часы.

Отмечается, что при необходимости в систему можно установить дополнительное охранное видеонаблюдение и сигнализацию.