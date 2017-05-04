СМИ: Китай к 2019 году построит два корабля для исследований океанов

ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Китай к первой половине 2019 года построит два новых современных корабля, которые будут использоваться для исследований океанов, пишет в четверг газета China Daily.
"Оба корабля будут обладать технологическими и эксплуатационными возможностями мирового класса. Они смогут за одно плавание преодолевать как минимум шесть тысяч морских миль", — сказал Ху Сюэдун. Он отметил, что введение двух новых кораблей позволит Китаю улучшить возможности страны в изучении океанов и защите морской среды.
Плавучая база для глубоководных обитаемых аппаратов, по планам, также будет обладать водоизмещением 4 тысячи метрических тонн.
В настоящий момент, как отмечает газета China Daily, Китай обладает 17 океанографическими научно-исследовательскими судами и 15 гидрографическими судами для исследований в прибрежной зоне.