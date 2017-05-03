СМИ назвали дату начала строительства российской атомной "подлодки-сканера"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Строительство уникальной подводной лодки сейсмической разведки начнется в 2020 году, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на главного конструктора центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Евгения Топорова.

По словам Топорова, подлодка будет построена на базе подводного атомохода, в конструкцию которого будут внесены некоторые изменения.

"Главное из них — специальные крылья-сейсмодатчики. В нерабочем состоянии они спрятаны между внешним — "легким" и внутренним — "прочным" корпусами субмарины в носовой и кормовой частях. В рабочем положении они раскрываются словно плавники и образуют гигантскую сканирующую поверхность площадью в сотни квадратных метров", — пишет газета.

При этом стоимость "сканера" будет на 60% меньше боевой подлодки, так как на борту не будет систем вооружения. Водоизмещение субмарины не будет превышать 14 тысяч тонн. Автономность плавания будет составлять 90 суток, судно рассчитано на 40 человек.

Газета пишет, что новая подлодка поможет найти на дне запасы углеводородов, прочих полезных ископаемых и предоставит российскому военно-морскому флоту уникальную информацию. Также основной из задач нового судна будет разведка местности для развертывания подводных заводов.

Газета отмечает, что разработка подлодки происходит в рамках проекта "Айсберг", который предполагает создание сети необитаемых буровых установок, роботов, подводных комплексов и автономных атомных реакторов. Проект рассчитан на 20-30 лет, а эта разработка на сегодняшний день является единственной в мире, заключает издание.