СМИ узнали о планах запустить в Telegram сервис платежей

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал в Instagram черновик пресс-релиза о запуске нового сервиса платежей при помощи ботов – Bot Payments, пишет в пятницу газета "Ведомости".

В документе, который опубликовал Дуров, говорится, что бот, который подключил платежи, предложит пользователю ввести специальную команду оплаты. Для того чтобы воспользоваться этой командой впервые, пользователю надо будет ввести данные своей банковской карты, а дальше ему уже не надо будет делать этого, чтобы совершать покупки, пишет газета. Сообщается, что сервис оплаты смогут установить разработчики любых ботов. В сообщении Дурова подчеркивается, что Telegram – открытая платформа и после запуска сервиса разработчики смогут сами включить необходимый им API (программный интерфейс приложения).

Платежи будут проходить через американскую процессинговую платформу Stripe, позволяющую частным лицам и компаниям принимать платежи через интернет и в мобильных приложениях. Сервис дает возможность производить оплату без переадресации в один клик, поддерживает Bitcoin и Apple Pay. С помощью Stripe веб-разработчики могут настроить прием и обработку платежей на своем сайте без регистрации и поддержания торгового счета, сообщает издание. Stripe позволяет принимать платежи из любой страны мира, однако получающая их компания должна располагаться в одной из 25 стран, в которых сервис официально запущен: США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония и другие – России в этом списке нет.

Telegram вел переговоры об организации процессинга платежей в России и СНГ со Сбербанком, сообщил изданию человек, близкий к участникам этих переговоров. Сбербанк, безусловно, заинтересован в подобных проектах, подтвердил газете его представитель. Он уточнил, что в данный момент банк занимается проработкой различных решений и технологий для проведения платежей в мессенджерах.

Ранее Сбербанк предоставил малому бизнесу возможность выставлять счета клиентам через популярные мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, а также социальные сети, сообщал старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.