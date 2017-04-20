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Технологии

Инновационные изобретения нужно выпускать массово, заявили в Минпромторге

11:1920.04.2017
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© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервый заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин. Архивное фотоПервый заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Одна из "болезней" российских инноваций заключается в том, что изобретается в стране многое, но мало что доводится до массового промышленного производства; в этой ситуации следует сосредоточиться на поддержке уже близких к реализации проектов, считает первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В статье, написанной для агентства "Прайм" (входит в группу МИА "Россия сегодня"), первый замминистра отмечает, что экономика России остается по-прежнему преимущественно сырьевой или выпускающей продукцию низких переделов, поэтому инновационный вектор развития остается приоритетным.

"Одна из "болезней" российских инноваций: мы много фантазируем, много изобретаем, но мало что доводим до массового промышленного производства. За перспективными идеями и новшествами должна стоять развитая промышленность, готовая обеспечить весь производственный цикл от исходных ресурсов до сложных готовых изделий. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что инновации и инновационная экономика – это не только венчурные проекты и стартапы в сфере высоких технологий", — отмечает Никитин.

Председатель правления ООО УК Роснано Анатолий Чубайс. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Речь идет о выведении всей промышленности, включая низкие переделы, на современный уровень. При этом необходимо учитывать возможные альтернативы приобретения продукции за рубежом на каждом шаге и производственном этапе.

"Мы ориентируемся на то, что внедрение инноваций должно носить массовый характер и поэтому сосредотачиваемся на поддержке уже близких к массовому производству проектов. В частности, через возмещения компаниям части затрат на НИОКР и поддержку проектов в рамках Фонда развития промышленности", — отмечает первый замглавы Минпромторга.

Никитин добавил, что в целом промышленная политика в 2017 году будет ориентирована на импортозамещение, которое все отчетливее приобретает экспортоориентированные черты. Уже с текущего года Минпромторг, а в дальнейшем все субъекты промышленной политики перейдут на принципы проектного управления, что повысит эффективность работы для приоритетных отраслей. "Работа по соединению векторов импортозамещения и проектной деятельности продолжится до мая 2020 года включительно", — отметил первый замминистра.

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