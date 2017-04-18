СМИ узнали, когда Apple планирует обновить iPhone

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Американская корпорация Apple планирует обновить iPhone к десятилетию со дня его выхода, пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Apple собирается выпустить три iPhone не позднее этой осени, включая модернизированные версии существующих двух моделей iPhone и новую суперсовременную модель", — рассказали собеседники агентства.

Отмечается, что для модернизированного смартфона Apple тестирует новый тип экрана, изогнутое стекло и материалы из нержавеющей стали, а также более продвинутые камеры.

Для модели премиум-класса Apple тестирует экран, который охватывает практически всю переднюю часть устройства. В этой модели компания планирует использовать OLED-экраны. По словам источников, Apple стремится уменьшить размер всего смартфона за счет интеграции центральной кнопки "Домой" в сам экран с помощью программного обеспечения, подобно тому, как это реализовано в смартфоне Samsung S8.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Apple намерена приобрести изогнутые дисплеи для новой модели iPhone у конкурента, южнокорейского производителя смартфонов Samsung. В свою очередь Samsung представил новые смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ в конце марта. Новые модели имеют полностью безрамочную конструкцию, формирующую гладкую поверхность без кнопок и острых углов.

Apple основали в 1976 году Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн. Штаб-квартира компании расположена в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.