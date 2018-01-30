Сирийская СКП признает итоги нацконгресса в Сочи, если их одобрит ООН

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Оппозиционная Сирийская комиссия по переговорам (СКП), решившая не участвовать в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи в полном составе, признает его результаты в случае одобрения их со стороны ООН и спецпосланника организации, заявил представитель СКП Яхъя аль-Ариди РИА Новости по телефону.

"Результаты зависят от спецпосланника (ООН Стаффана де Мистуры — ред.). ООН будет решать, соответствуют ли результаты конгресса международным резолюциям по Сирии или нет. Мы со своей стороны… Критерий признания зависит от того, будут ли результаты способствовать реализации международных резолюций и реальному политическому переходу в Сирии", — сказал аль-Ариди.

Во вторник в Сочи открывается конгресс нацдиалога Сирии. Для участия в конгрессе было разослано более 1600 приглашений. Как сообщили РИА Новости во вторник утром в оргкомитете, приняли приглашение и прибыли в Сочи 1511 человек. Из них 107 представляют внешнюю оппозицию.

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