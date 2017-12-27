АСТАНА, 27 дек – РИА Новости. Россия не будет оказывать давления на участников конгресса национального диалога Сирии при принятии ими решений, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

"Мы представляем площадку. Для нас самое главное, чтобы межсирийский диалог был инклюзивный, то есть были представлены все слои, а дальше пусть сами договариваются. Если что-то не будет получаться, мы будем стараться подсказывать, но ни в коем случае не оказывая какого-то чрезмерного давления на всех тех, кто будет там представлен. Судьба сирийского народа находится именно в их руках, и им решать что делать дальше", — сказал Лаврентьев.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. По словам Лаврентьева, на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем — и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, при этом выступлений представителей стран-гарантов не планируется.

Спецпредставитель президента РФ считает важным, чтобы участники форума высказали свое отношение не только к действующим властям, а вообще к тому, как они видят дальнейший путь продвижения вперед, в том числе "организацию действительно беспристрастных, честных, прозрачных выборов на своей территории", участие в них наблюдателей и тех, кто окажет поддержку в проведении этих выборов.

На конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи ожидают всех, кто настроен на позитив: использовать сочинскую площадки теми, кто хочет в очередной раз выкрикнуть лозунг о недопустимости дальнейшего пребывания президента Башара Асада у власти недопустимо, поскольку это означает курс на продолжение вооруженной борьбы, подчеркнул Лаврентьев.

"Мы хотим, чтобы там поприсутствовали те, кто выступает исключительно за политический диалог. Чтобы спокойно сели, отбросили в сторону все предрассудки, собрались и поговорили, как им двигаться дальше", — заявил он.

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