Мальчик из видео про "химатаку" в Думе рассказал про обстоятельства съемки

Сирийский 11-летний мальчик Хасан Диаб рассказал, как его сняли на видео "Белые каски", выдав за пострадавшего от "химатаки" в Думе. За участие в съемке мальчику дали печенье и финики. Отец мальчика и врач из местной больницы подтвердили, что никакой химатаки в городе не было. По словам медика Бараа Бадрана, информацию о ней распространяли неизвестные люди. Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.