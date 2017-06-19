Иранские ракеты поразили цели боевиков ИГ* в Сирии. Съемка очевидца

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Ракетный удар по позициям ИГ* в Сирии был совершен в ответ на нападение боевиков на иранский парламент в Тегеране, когда четверо человек в женской одежде атаковали здание и совершили самоподрыв.

Пуск шести баллистических ракет средней дальности класса "земля-земля " по позициям террористов в провинции Дейр-эз-Зор был согласован с сирийскими властями, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя Корпуса стражей исламской революции (IRGC) Рамезана Шарифа.

В результате атаки были разрушены несколько зданий, которые террористы ИГ* использовали для логистических целей и хранения боеприпасов.

Как сообщают в Корпуса Стражей Исламской революции, пуск баллистических ракет был осуществлен в ответ на теракт в Тегеране в начале июня.

* Террористическая организация, запрещенная в России.