Знаменитый уличный рынок открылся в освобожденном от боевиков Алеппо

Знаменитый уличный рынок открылся в освобожденном от боевиков сирийском Алеппо после двухлетнего перерыва из-за войны. Смотрите на видео, как люди выбирают товары на восстановленных после обстрелов улицах.

Покупатели и продавцы вновь появились улицах торгового района Аль-Толл в Алеппо, который был закрыт два года назад после того, как стал мишенью для ракет боевиков террористических группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ).

Некоторые продавцы уже выложили свой товар, а в соседних латках и домах еще идут восстановительные работы. Люди чинят проводку и подводят электричество.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. 22 декабря 2016 года правительственные войска объявили о возвращении полного контроля над городом Алеппо.