То взлет, то посадка: боевое дежурство морской авиации России в Сирии

Служба летчиков морской авиации РФ в Сирии — в фотоленте Ria.ru.
- Всё нормально , вот только два самолёта потеряли , хорошо хоть не людей . А вина в людской бездарности и изношености техники после гайдаровских времён . А эти демагоги до сих пор занимают важные посты .И гайдаровский форум проходит каждый год , под председательством Медведева , и Ельцын центр возвели за народные денежки. Может как памятник попытке уничтожения России ?13:4909.01.20170
- То взлет, то посадка на дно) не воюя не с кем потеряли 2 самолета за месяц из тринадцати, кремль считает что это успех, а адекватные, не предвзятые люди, что это курам на смех15:5709.01.20170
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