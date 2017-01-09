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Война в Сирии
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То взлет, то посадка: боевое дежурство морской авиации России в Сирии

12:0409.01.2017
(обновлено: 12:37 09.01.2017)
242084
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
Пилот в корабельном истребителе Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
Военнослужащие на палубе тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов у берегов Сирии в Средиземном море
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Кузнецов в Средиземном море у берегов Сирии
Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
Военнослужащий на палубе тяжёлого авианесущего крейсера (ТАВКР) Адмирал Кузнецов
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ во время взлета с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Кузнецов в Средиземном море у берегов Сирии
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ производит посадку на палубу тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
Военнослужащий на палубе тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
Вертолеты Ка-27ПС рядом с тяжёлым авианесущим крейсером (ТАВКР) Адмирал Кузнецов
Матросы следят за показаниями радаров на тяжёлом авианесущем крейсере (ТАВКР) Адмирал Кузнецов
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ (на первом плане) перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Кузнецов (на первом плане) и СКР Адмирал Григорович
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Летчики морской авиации РФ за два месяца участия российской корабельной авианесущей группы в Сирии выполнили 420 боевых вылетов.
Пилот в корабельном истребителе Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
По информации командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-полковника Андрея Картаполова, поражено 1 тысяча 252 объекта террористов.
Военнослужащие на палубе тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов у берегов Сирии в Средиземном море
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на палубе тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии в Средиземном море.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Кузнецов в Средиземном море у берегов Сирии
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях.
Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Военнослужащий на палубе тяжёлого авианесущего крейсера (ТАВКР) Адмирал Кузнецов
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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С 8 ноября 2016 года корабельная авианесущая группа Северного флота в составе крейсера "Адмирал Кузнецов", крейсера "Петр Великий", большого противолодочного корабля "Североморск", а также кораблей Черноморского флота выполняет задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ во время взлета с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам непосредственно с корабля решались самолетами палубной авиации впервые в истории Военно-морского флота.
Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Кузнецов в Средиземном море у берегов Сирии
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ производит посадку на палубу тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ производит посадку на палубу тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии в Средиземном море.
Военнослужащий на палубе тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военнослужащий на палубе тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" перед взлетом корабельного истребителя Су-33 ВКС РФ для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Вертолеты Ка-27ПС рядом с тяжёлым авианесущим крейсером (ТАВКР) Адмирал Кузнецов
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Вертолеты Ка-27ПС рядом с тяжёлым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.
Матросы следят за показаниями радаров на тяжёлом авианесущем крейсере (ТАВКР) Адмирал Кузнецов
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Матросы следят за показаниями радаров на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ (на первом плане) перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ (на первом плане) перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Кузнецов (на первом плане) и СКР Адмирал Григорович
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов" (на фото), крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли.
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Служба летчиков морской авиации РФ в Сирии — в фотоленте Ria.ru.

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2 пользователя оставили 2 комментария
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  • Валерий Одесса
    Всё нормально , вот только два самолёта потеряли , хорошо хоть не людей . А вина в людской бездарности и изношености техники после гайдаровских времён . А эти демагоги до сих пор занимают важные посты .И гайдаровский форум проходит каждый год , под председательством Медведева , и Ельцын центр возвели за народные денежки. Может как памятник попытке уничтожения России ?
    13:49
    09.01.2017
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  • mr.asdfaew
    То взлет, то посадка на дно) не воюя не с кем потеряли 2 самолета за месяц из тринадцати, кремль считает что это успех, а адекватные, не предвзятые люди, что это курам на смех
    15:57
    09.01.2017
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