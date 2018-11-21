ВВС Ирака ликвидировали в Сирии 40 террористов в результате бомбардировки

БАГДАД, 21 ноя — РИА Новости. Иракские ВВС в результате бомбардировки на территории Сирии во вторник ликвидировали не менее 40 террористов, сообщил РИА Новости официальный представитель командования иракских вооруженных сил Яхья Расул.

Во вторник местный телеканал Al Sumaria сообщил, что иракские ВВС нанесли новые удары по позициям террористической группировки "Исламское государство"* на территории Сирии вблизи границы с Ираком.

"В результате ударов… были убиты все террористы (в этом районе — ред.), в первой локации их было 10, а во второй – 30", — сообщил бригадный генерал Расул. Он отметил, что Багдад посчитал эти позиции ИГ* в Сирии опасными для Ирака, поэтому атаковал их превентивно. По его словам, в районе помимо самих террористов находились ракеты, оружие и снаряжение группировки.

Расул добавил, что роль в операции сыграла иракская разведка, которая также снабжает сирийских коллег "точной информацией о террористах" в Сирии. Он отметил, что продолжает работу четырехсторонний центр по обмену данными разведки в Багдаде, куда входят Ирак, Сирия, Иран и Россия.

"Роль (РФ — ред.) очень важная, Россия обладает продвинутыми технологиями в вопросах отслеживания и имеет большое значение в вопросе обмена разведданными", — отметил Расул.

* Террористическая организация, запрещена в России

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