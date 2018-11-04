Сирийская армия прекратила призыв офицеров, призванных в 2013 году

ДАМАСК, 4 ноя – РИА Новости. Генштаб ВС Сирии объявил о прекращении призыва в отношении офицеров, призванных в 2013 году, сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление командования.

"Генштаб ВС САР издал административный указ о прекращении призыва в отношении офицеров, призванных в рамках 247 набора и до него, в отношении которых до 1 июля 2018 года действовал призыв в течение пяти лет, и в отношении офицеров запаса, зачисленных в него в течение 2013 года и проведших в запасе пять лет по состоянию на 1 июля 2018 года", — цитирует агентство заявление генштаба.

Указ начинает действовать 6 ноября. Под его действие не подпадают дезертиры или ушедшие в самоволку более чем на 30 дней, отмечается в заявлении.

Президент Сирии Башар Асад 9 октября издал указ о всеобщей амнистии для уклонившихся от военной службы, при этом скрывшимся от уголовного преследования есть возможность сдаться в течение четырех или шести месяцев. 30 октября кабинет министров Сирии запретил уклонившимся от военной службы и дезертирам занимать государственные посты.

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