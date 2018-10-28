В Сирию из Ливана и Иордании за сутки вернулись более 570 человек

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Более 570 человек вернулись за сутки в Сирию из Ливана и Иордании, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном в воскресенье.

"За прошедшие сутки в Сирию с территории иностранных государств возвратились 576 граждан, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 175 беженцев (женщин – 52, детей – 89), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 401 человек (женщин – 120, детей – 205)", — говорится в документе.

Также отмечается, что за сутки в свои дома вернулись более 290 внутренних переселенцев.

Центр провел одну гуманитарную акцию в Хатле в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой гражданам было выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны. Кроме того, в районах Алеппо фондом имени Ахмата Кадырова проведена адресная благотворительная помощь, в ходе которой семьям погибших военнослужащих Сирии выдано 15 продовольственных и гигиенических наборов.

В Минобороны отметили, что инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии. За сутки были "обнаружены и уничтожены 38 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе два самодельных взрывных устройства (СВУ)", — говорится в сообщении.

Кроме того, инженерные подразделения разминировали еще 10 гектаров территории, девять зданий и два километра дорог.