С-300 обеспечат Сирии новый уровень противовоздушной обороны, заявили в МИД

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Поставленные Россией в Сирию системы С-300 обеспечат качественно новый уровень противовоздушной обороны, за этой поставкой последуют и другие шаги, о которых ранее говорило министерство обороны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Действительно, поставлены ракетно-зенитные комплексы С-300, это качественно новый уровень противовоздушной обороны, подчеркну — обороны. Будут еще предприняты шаги, о которых публично заявил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу", — сказал замминистра.

"Это, конечно, меняет ситуацию на земле", — отметил он.

Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента Москва в течение двух недель передаст Сирии С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России. Во вторник глава Минобороны сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования для повышения безопасности российских военнослужащих. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.

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