Из Ливана в Сирию за сутки вернулись более 200 человек

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Более 200 беженцев вернулись из Ливана в Сирию за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев в воскресенье.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Кусайр" вернулись 222 беженца (женщин – 67, детей – 104)", — говорится в документе.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 460 сирийских граждан, из них: в Восточную Гуту возвратились 52 сирийца (женщин – 17, детей – 31).

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