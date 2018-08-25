МИД России предостерег США от опрометчивых шагов по Сирии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Россия предостерегает США и их союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Так он прокомментировал заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Вашингтон намерен ответить "самым решительным образом", если "сирийский режим применит химическое оружие", и нанести военный удар мощнее прежних.

"Каждый раз, когда в Сирии наблюдаются признаки стабилизации, возвращения к нормальной жизни, полного решения задачи ликвидации террористических очагов, США и их союзники предпринимают недостойные и абсолютно циничные меры по срыву этих позитивных процессов. Так было в прошлом, мы наблюдаем уже на протяжении многих лет", — сказал Рябков.

По его словам, американские власти в действиях против Сирии не гнушаются никакими приемами.

"Главное средство в этой ситуации для США — грубые провокации, когда прикормленные ими террористические вооруженные формирования и квазинеправительственные организации, подобные "белым каскам", действуют беспощадно, грубо, применяя отправляющие вещества, а затем ответственность за это сваливается на законное правительство в Дамаске и тех, кто оказывает ему поддержку в законной борьбе с терроризмом. Мы, возможно, находимся на пороге повторения этого возмутительного сценария в очередной раз. Мы слышим ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные, это не сказывается на нашей решимости продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни", — добавил Рябков.

Он подчеркнул, что Москва продолжит работу по содействию Дамаску, в том числе в области возвращения беженцев к местам постоянного проживания.

"То, что западники не хотят в этом участвовать, лишний раз подтверждает, что у них совсем другие цели — и дальше раскачивать Сирию, не гнушаясь никакими приемами, и по-прежнему добиваться все новых и новых предлогов для того, чтобы ставить вопрос о смене режима, смене власти в Дамаске. Ничего нового в этом нет, хотя международные отношения получают удар за ударом в прямом и переносном смысле. Мы к такому развитию готовы, мы разоблачаем эти замыслы. Но история, в том числе недавняя, похоже, ничему американцев не учит, и сейчас опять мы видим серьезное нагнетание обстановки", — добавил замминистра.

Он отметил, что сейчас вполне вероятен вариант с грубой провокацией с последующими ударами по Сирии.

"Мы предостерегаем американцев и их союзников от новых опрометчивых шагов. Мы видели, что публично говорил господин Болтон в последние дни. Угрозы и ультиматумы — это, похоже, у сегодняшнего Вашингтона единственный язык, на котором они могут разговаривать. Странно, что не все в мире еще это поняли, будем стремиться к тому, чтобы адекватное и правильное понимание происходящего внедрялось в максимально широкие круги международной общественности. Мы будем мобилизовывать международное сообщество на противодействие этой разрушительной линии ", — подчеркнул дипломат.