Число погибших при взрыве в сирийском города Эс-Сувейда выросло до 38

ЧИСЛО ПОГИБШИХ ОТ ВЗРЫВА В СИРИЙСКОМ ГОРОДЕ ЭС-СУВЕЙДА ПРИ НАПАДЕНИИ БОЕВИКОВ ИГ* УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 38, РАНЕНЫ БОЛЕЕ 30 ЧЕЛОВЕК — ИСТОЧНИК В ПОЛИЦИИ

* Террористическая организация, запрещена в России