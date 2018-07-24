"Белые каски" являются для сирийцев преступниками, заявила Захарова

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Представители неправительственной организации "Белые каски" являются преступниками для жителей Сирии, их деятельность ассоциируется с деятельностью боевиков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для сирийцев, которые действительно на протяжении многих лет страдают от того, что происходит у них на территории, люди, работающие в режиме создания это колоссальной, страшной информационно-пропагандистской лже-машины, являются преступниками. Их деятельность ассоциируется с деятельностью незаконных вооруженных формирований, боевиков, а иногда и террористов, которые действуют в связке", — отметила Захарова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы также говорили о том, что деятельность "Белых касок" это колоссальный удар по гуманитарному движению, по волонтерскому движению, которое есть в современном мире и конечно – по неправительственным организациям, по гражданскому обществу", — добавила она.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.

"Я прекрасно понимаю, почему сирийцы — и официальные представители, официальные лица, и простые сирийцы называют "Белые каски", и всех, кто с ними как-то ассоциируется, преступниками. Эти люди, которые называли себя "гуманитарщиками", занимались деятельность провокационной и по-настоящему преступной. Это доказанный факт", — отметила представитель МИД.

"Россия, как вы знаете, неоднократно, давайте говорить объективно – каждый месяц по несколько раз предоставляла конкретные факты того, что делают на земле "Белые каски". Это и провокации с использованием химических отравляющих веществ, это дезинформация", — добавила Захарова.

Ранее пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию. Однако позже агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в канадском правительстве сообщило, что часть сотрудников организации и членов их семей эвакуировать не удалось. По данным агентства со ссылкой на МИД Иордании, в страну были вывезены 422 человека, несмотря на изначальную договоренность об эвакуации 800 человек. По информации источника агентства, часть людей не смогли добраться до границы "из-за ситуации на местности".

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