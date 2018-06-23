Одиннадцать российских самолетов и вертолетов вернулись из Сирии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Одиннадцать боевых самолетов и вертолетов вернулись за минувшую неделю из Сирии в пункты постоянной дислокации в Россию, сообщили РИА Новости в российском Минобороны.

"За прошедшую неделю в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации вернулись 11 летательных аппаратов", — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, российские боевые самолеты совершали перелет своим ходом, а вертолеты армейской авиации были перевезены военно-транспортной авиацией. Кроме этого, из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись специалисты летно-технического состава, обслуживавшего российскую авиатехнику на аэродроме "Хмеймим".

Россия проводила в Сирии операцию против террористической группировки ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

* Террористическая организация, запрещена в России

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