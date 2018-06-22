Минобороны рассказало, как зарин оказался в пробах с мест "химатак" в Сирии

"Наряду с хлорорганическими соединениями, в ряде проб обнаружен продукт разложения зарина. Авторы доклада (о применении химоружия в САР — ред.) не связывают его наличие с применением зарина, а объясняют это тем, что в данном помещении проводилась дегазация водой пострадавших в инциденте… откуда же взялся зарин? По нашему мнению, он был умышленно внесен в пробы провокаторами с целью дальнейшего обвинения сирийских правительственных сил", — сказал он на совместном брифинге МИД РФ и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>