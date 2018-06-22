Минобороны рассказало, как зарин оказался в пробах с мест "химатак" в Сирии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов Перейти в фотобанк В Минобороны рассказали, кто затягивает расследование по химоружию в Сирии Зарин был умышленно внесен в пробы провокаторами для дальнейшего обвинения сирийских правительственных сил, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Наряду с хлорорганическими соединениями, в ряде проб обнаружен продукт разложения зарина. Авторы доклада (о применении химоружия в САР — ред.) не связывают его наличие с применением зарина, а объясняют это тем, что в данном помещении проводилась дегазация водой пострадавших в инциденте… откуда же взялся зарин? По нашему мнению, он был умышленно внесен в пробы провокаторами с целью дальнейшего обвинения сирийских правительственных сил", — сказал он на совместном брифинге МИД РФ и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.