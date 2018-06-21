Курдские формирования покинут Манбидж 4 июля, сообщил МИД Турции

АНКАРА, 21 июн — РИА Новости. Силы самообороны сирийских курдов (YPG) должны выйти из сирийского Манбиджа 4 июля, согласно утвержденной Анкарой и Вашингтоном дорожной карте, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Ранее Анкара и Вашингтон одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня.

"Реализация нашего соглашения с США по вопросу Манбиджа продолжается без проблем. Согласно дорожной карте, YPG должны выйти из города 4 июля", — заявил Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.

Как ранее отмечалось в заявлении МИД Сирии, руководство страны выступает категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Мабидже вопиющим нарушением резолюций ООН, потребовал от международного сообщество осудить обе страны.

* Террористическая организация, запрещена в России

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